'...एक पत्नी भी मुफ्त में देंगे': AIADMK के बयान पर भड़की DMK की मंत्री

'चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, इसलिए DMK हर व्यक्ति को मिक्सर-ग्राइंडर, बकरी, गाय और यहां तक कि एक पत्नी भी मुफ्त में देगी.'
Published : October 14, 2025 at 6:26 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है. इस बीच वहां राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. AIADMK के नेता और सांसद सी.वी. षणमुगम ने 11 अक्टूबर को विल्लुपुरम में आयोजित बैठक में DMK की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि 'चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, इसलिए DMK हर व्यक्ति को मिक्सर, ग्राइंडर, बकरी, गाय और यहां तक कि एक पत्नी भी मुफ़्त में देगी.' डीएमके ने इस बयान की निंदा की.
तमिलनाडु की समाज कल्याण एवं महिला अधिकार मंत्री गीता जीवन ने एक बयान जारी कर सीवी षणमुगम के भाषण की निंदा की है. उन्होंने एक बयान में कहा, "सी.वी. षणमुगम ने महिलाओं की तुलना सरकार की मुफ़्त योजनाओं से करके बेहद घटिया स्तर की टिप्पणी की है. द्रविड़ मॉडल की सरकार जनता के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है. विशेष रूप से महिलाओं की प्रगति और आर्थिक विकास के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना, महिलाओं के लिए 1000 रुपये की योजना, अभिनव महिला योजना, कामकाजी महिला छात्रावास योजना, स्वयं सहायता समूह योजना आदि योजनाएं लागू की जा रही हैं."
गीता जीवन ने कहा कि अन्नाद्रमुक सांसद सी.वी. षणमुगम ने महिलाओं की तुलना मुफ़्त योजनाओं से की है. इससे एआईएडीएमके की महिलाओं के प्रति विकृति और क्रूरता उजागर हुई है. उन्होंने कहा कि सी.वी. षणमुगम इंसान होने के भी लायक नहीं हैं. डीएमके की मंत्री ने सवाल उठाये, क्या सी.वी. षणमुगम जयललिता के रहते ऐसा बोल सकते थे? जयललिता उन्हें राजनीति से बेदखल कर देतीं.
मंत्री गीता जीवन ने कहा कि एडप्पादी पलानीस्वामी ने एक बार भी सी.वी. षणमुगम के बयान की निंदा नहीं की. पलानीस्वामी के घर में भी महिलाएं हैं. इसलिए सी.वी. षणमुगम ने उन पर भी कीचड़ उछाला है. अगर कोई व्यक्ति (एडप्पादी पलानीस्वामी) गुलाम बन जाए, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? विपक्षी दल के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ही हैं जिन्होंने महिलाओं की मुफ़्त यात्रा वाली बसों को लिपस्टिक लगी बसें कहकर अपमानजनक ढंग से कहा था.
अभिनेत्री खुशबू ने कहा कि 1000 रुपये की योजना की तुलना भीख मांगने से की जा रही है. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राहत कोष का मज़ाक उड़ाया. उनका चरित्र और रंग एक जैसा है. उन्होंने डीएमके का विरोध करने के लिए हाथ नहीं मिलाया. उन्होंने सभी महिलाओं को बर्बाद करने के लिए हाथ मिलाया है.
सीवी षणमुगम का भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसकी कड़ी आलोचना हो रही है. महिला संगठन इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि AIADMK उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे.
