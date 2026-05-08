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वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल, बोले 'टीवीके के साथ जाकर कांग्रेस ने घटिया राजनीतिक अवसरवादिता का दिया उदाहरण'

टीवीके नेता तमिलनाडु गवर्नर के पास पहुंचे, अपने समर्थकों की सौंपी सूची ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : तमिलनाडु में टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन को वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने "घटिया राजनीतिक अवसरवादिता" का उदाहरण बताया है. उन्होंने कहा कि इस कदम से भाजपा को फायदा पहुंचेगा. अय्यर ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस ने इस गठबंधन को मंजूरी प्रदान क्यों की ? उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों ने टीवीके के जिन उम्मीदवारों को हराया है, अब फिर उनके साथ ही अलायंस बनाकर किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, समझ से परे है, बल्कि यह "भयानक" है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा, "यह महात्मा गांधी के 1925 के सिद्धांत, 'स्वराज एक नैतिक सरकार होनी चाहिए' का अक्षम्य उल्लंघन है." हिंदू तमिल में प्रकाशित एक लेख में, कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि क्या तमिलनाडु में कांग्रेस के साझेदार बदलने से चाणक्य की जीत हुई है या महात्मा गांधी की. अय्यर ने अपने लेख में कहा, "कांग्रेस ने पांच सीटें जीतीं, अपने दम पर नहीं बल्कि पूरी तरह से डीएमके के साथ. उनके साथ हमारा दशकों पुराना संबंध है. वास्तव में, मेरा पूर्व संसदीय क्षेत्र मयिलादुथुराई डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का इतना मजबूत गढ़ साबित हुआ कि इसके छह विधानसभा क्षेत्रों में से पांच ने विजय की टीवीके के खिलाफ वोट देकर गठबंधन के सदस्यों के एक मजबूत समूह के पक्ष में मतदान किया, जिसमें से दो सीटें डीएमके को और एक-एक सीट गठबंधन के सहयोगी दल डीएमडीके, आईयूएमएल और कांग्रेस को मिलीं.” उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट रूप से डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में और नवोदित दल के खिलाफ गया. अय्यर ने कहा, "पिछले 35 वर्षों से इस विशिष्ट संसदीय क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव के संदर्भ में ही मैं यह लेख अत्यंत खेद और दुख के साथ लिख रहा हूं." अय्यर ने कहा कि एक पुराने और परखे हुए सहयोगी (डीएमके) को यूं ही छोड़ देना "घटिया राजनीतिक अवसरवादिता की बू आती है."उन्होंने कहा, "लेकिन अवसरवादिता चाणक्य की राजनीति का सार है. यह गांधी की कांग्रेस की सत्यवादी राजनीति नहीं थी. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऐसी अवसरवादी राजनीति को आशीर्वाद देते."