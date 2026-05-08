वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल, बोले 'टीवीके के साथ जाकर कांग्रेस ने घटिया राजनीतिक अवसरवादिता का दिया उदाहरण'
उन्होंने कहा, यह भयानक है, ऐसे में कांग्रेस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, डीएमके का साथ छोड़ना गलत है.
Published : May 8, 2026 at 12:24 PM IST
नई दिल्ली : तमिलनाडु में टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन को वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने "घटिया राजनीतिक अवसरवादिता" का उदाहरण बताया है. उन्होंने कहा कि इस कदम से भाजपा को फायदा पहुंचेगा.
अय्यर ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस ने इस गठबंधन को मंजूरी प्रदान क्यों की ? उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों ने टीवीके के जिन उम्मीदवारों को हराया है, अब फिर उनके साथ ही अलायंस बनाकर किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, समझ से परे है, बल्कि यह "भयानक" है.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा, "यह महात्मा गांधी के 1925 के सिद्धांत, 'स्वराज एक नैतिक सरकार होनी चाहिए' का अक्षम्य उल्लंघन है." हिंदू तमिल में प्रकाशित एक लेख में, कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि क्या तमिलनाडु में कांग्रेस के साझेदार बदलने से चाणक्य की जीत हुई है या महात्मा गांधी की.
अय्यर ने अपने लेख में कहा, "कांग्रेस ने पांच सीटें जीतीं, अपने दम पर नहीं बल्कि पूरी तरह से डीएमके के साथ. उनके साथ हमारा दशकों पुराना संबंध है. वास्तव में, मेरा पूर्व संसदीय क्षेत्र मयिलादुथुराई डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का इतना मजबूत गढ़ साबित हुआ कि इसके छह विधानसभा क्षेत्रों में से पांच ने विजय की टीवीके के खिलाफ वोट देकर गठबंधन के सदस्यों के एक मजबूत समूह के पक्ष में मतदान किया, जिसमें से दो सीटें डीएमके को और एक-एक सीट गठबंधन के सहयोगी दल डीएमडीके, आईयूएमएल और कांग्रेस को मिलीं.”
उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट रूप से डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में और नवोदित दल के खिलाफ गया. अय्यर ने कहा, "पिछले 35 वर्षों से इस विशिष्ट संसदीय क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव के संदर्भ में ही मैं यह लेख अत्यंत खेद और दुख के साथ लिख रहा हूं."
अय्यर ने कहा कि एक पुराने और परखे हुए सहयोगी (डीएमके) को यूं ही छोड़ देना "घटिया राजनीतिक अवसरवादिता की बू आती है."उन्होंने कहा, "लेकिन अवसरवादिता चाणक्य की राजनीति का सार है. यह गांधी की कांग्रेस की सत्यवादी राजनीति नहीं थी. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऐसी अवसरवादी राजनीति को आशीर्वाद देते."
उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं, सर्व-यथार्थवादी जवाहरलाल नेहरू को भी संदेह होता कि क्या एक परखे हुए सहयोगी को छोड़ देना राजनीतिक रूप से उचित है - एक ऐसा सहयोगी जो दशकों के उथल-पुथल भरे दौर में हमारे साथ रहा है - और उस सहयोगी का साथ देना जिसे कांग्रेस ने 4 मई तक ठुकरा दिया था.
अय्यर ने अपने लेख में सवाल किया, "क्या यह नैतिक है या राजनीतिक दृष्टि से भी बुद्धिमानी भरा है?" उन्होंने कहा, "इन बातों पर विचार करते हुए, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि रेस पूरी होने के बाद घोड़े बदलने से मुझे गहरी बेचैनी हो रही है. इस तरह घोड़े बदलकर हमने महात्मा गांधी द्वारा सिखाए गए अच्छे व्यवहार, आत्मसंयम और त्याग के बजाय तात्कालिक लाभ के प्रति अधिक झुकाव दिखाया है, भले ही इस लालची राजनीति का भविष्य अनिश्चित हो."
अय्यर ने तर्क दिया कि कांग्रेस उस सहयोगी को कैसे उचित ठहरा सकती है जिसने इंडिया गठबंधन में अकेले ही 'भाई' राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित किया था ?उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, डूबते हुए साथी को छोड़कर डूबने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के साथ किनारे पर क्यों जाना चाहिए? क्या हम 'मुट्ठी भर चांदी' और 'सीने पर पहनने के लिए एक रिबन - एक या दो मंत्रालय' के लिए अपनी इज्जत बेच रहे हैं?"
उन्होंने पूछा, “व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो क्या कांग्रेस का किसी स्थिर जहाज में सवार होना, डूबते जहाज में चूहे के शामिल होने जैसा है?”उन्होंने कहा, “मेरे लिए, हमारी वर्तमान दुविधा में नैतिकता और राजनीति आपस में मिलती हैं. नैतिकता की मांग है कि हम डीएमके के साथ रहें, जिसने हमारे सबसे बुरे समय में भी हमारा साथ दिया है. राजनीति की मांग है कि हम प्रलोभन के आगे न झुकें, बल्कि एक अनिश्चित और अनिश्चित अस्तित्व वाली पार्टी से जुड़ने के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करें.”
अय्यर ने कहा, “विजय ने अपनी कुशलता साबित कर दी है. अगर हम कुछ साल इंतजार करें, मान लें कि विजय एक स्थिर बहुमत हासिल कर लेते हैं - तो हम पूरे सम्मान के साथ अनुमान लगा सकते हैं कि 2029 या 2031 में हमें किसके साथ गठबंधन करना चाहिए. लेकिन कांग्रेस द्वारा लड़ी गई 28 सीटों में से 23 पर टीवीके द्वारा हमें हराने के दृढ़ प्रयास के तुरंत बाद यह कहना पार्टी को न केवल अनैतिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी नासमझ दिखाता है.”
ये भी पढ़ें : TVK के साथ गठबंधन करके तमिलनाडु में नई राजनीतिक राह पर कांग्रेस