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तमिलनाडु: मां को ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का आरोपी CCTV कैमरे की मदद से पकड़ा गया

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

तिरुवल्लूर: तमिलनाडु के मानवुर के नजदीक काबुलकंडिगाई इलाके की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की उसके बड़े बेटे ने हत्या कर दी. आरोपी शख्स ने चलती ट्रेन के आगे अपनी बुज़ुर्ग माँ को धक्का देकर उनकी जान ले ली. काफी प्रयास के बाद पुलिस ने बेरहम बेटे को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ़्तार कर लिया. पद्मावती (75 वर्ष) तिरुवल्लूर जिले में तिरुवलंगडु के पास मानवुर के नजदीक काबुलकंडिगाई इलाके की रहने वाली थी. उनके पति शेषाद्रि केंद्र सरकार कर्मचारी थे. उनका कुछ साल पहले निधन हो गया था. शेषाद्रि केंद्र सरकार के एक विभाग में काम करते थे, इसलिए उनकी पत्नी को हर महीने 45 हजार रुपये की पारिवारिक पेंशन मिलती थी. वह महिला अपने दो बेटों के साथ अवाडी में रहती थी और पेंशन के पैसे का इस्तेमाल करती थी. बताया जाता है कि उम्र बढ़ने के कारण पद्मावती का इलाज चल रहा था और उनकी सेहत बिगड़ रही थी. उनके बेटों में से एक का नाम पार्थसारथी है. इसी हालत में पद्मावती अपने बेटे पार्थसारथी के साथ मानवुर स्थित उनके घर चली गई. इस बीच अरक्कोणम रेलवे पुलिस को परसों रात (18 अगस्त) खबर मिली कि मानवुर रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास एक शव मिला है. सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, जिसमें पता चला कि मृतक एक बुजुर्ग महिला, पद्मावती थी.