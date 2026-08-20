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तमिलनाडु: मां को ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का आरोपी CCTV कैमरे की मदद से पकड़ा गया

पुलिस के अनुसार आरोपी बुजुर्ग मां की देखभाल नहीं कर पा रहा था. इसलिए उसने चलती ट्रेन के सामने धक्का देकर उनकी हत्या की.

tamil nadu man kills mother
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 12:03 PM IST

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तिरुवल्लूर: तमिलनाडु के मानवुर के नजदीक काबुलकंडिगाई इलाके की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की उसके बड़े बेटे ने हत्या कर दी. आरोपी शख्स ने चलती ट्रेन के आगे अपनी बुज़ुर्ग माँ को धक्का देकर उनकी जान ले ली. काफी प्रयास के बाद पुलिस ने बेरहम बेटे को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ़्तार कर लिया.

पद्मावती (75 वर्ष) तिरुवल्लूर जिले में तिरुवलंगडु के पास मानवुर के नजदीक काबुलकंडिगाई इलाके की रहने वाली थी. उनके पति शेषाद्रि केंद्र सरकार कर्मचारी थे. उनका कुछ साल पहले निधन हो गया था. शेषाद्रि केंद्र सरकार के एक विभाग में काम करते थे, इसलिए उनकी पत्नी को हर महीने 45 हजार रुपये की पारिवारिक पेंशन मिलती थी. वह महिला अपने दो बेटों के साथ अवाडी में रहती थी और पेंशन के पैसे का इस्तेमाल करती थी.

बताया जाता है कि उम्र बढ़ने के कारण पद्मावती का इलाज चल रहा था और उनकी सेहत बिगड़ रही थी. उनके बेटों में से एक का नाम पार्थसारथी है. इसी हालत में पद्मावती अपने बेटे पार्थसारथी के साथ मानवुर स्थित उनके घर चली गई. इस बीच अरक्कोणम रेलवे पुलिस को परसों रात (18 अगस्त) खबर मिली कि मानवुर रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास एक शव मिला है. सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, जिसमें पता चला कि मृतक एक बुजुर्ग महिला, पद्मावती थी.

इसके बाद रेलवे पुलिस ने बुज़ुर्ग महिला का शव अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अरक्कोणम सरकारी अस्पताल भेज दिया. रेलवे पुलिस की आगे की जांच में पता चला कि जिस जगह बुज़ुर्ग महिला की मौत हुई, वहां पटरियों के पास एक व्हीलचेयर मिली थी.

इस बात पर शक होने पर पुलिस ने इलाके के सर्विलांस कैमरों की जांच की और पाया कि कोई व्यक्ति बुज़ुर्ग महिला पद्मावती को व्हीलचेयर पर ले गया था और चेन्नई से जोलारपेट्टई जाने वाली जोलारपेट्टई एक्सप्रेस ट्रेन के सामने धकेलकर उनकी हत्या कर दी थी.

इसके बाद पुलिस की जांच में पता चला कि बुज़ुर्ग महिला को उनका बेटा पार्थसारथी व्हीलचेयर पर लाया था. इस मामले में कल रात (19 अगस्त) रेलवे पुलिस ने पार्थसारथी को गिरफ़्तार किया और उनसे सघन पूछताछ की. जांच के दौरान पार्थसारथी ने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग महिला की तबीयत ठीक नहीं थी और वह उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा था. इसलिए उसने चलती ट्रेन के सामने धक्का देकर उनकी हत्या कर दी. बेटे द्वारा अपनी माँ को चलती ट्रेन के सामने धक्का देकर मारने की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.

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