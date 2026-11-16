तनिष्क शोरूम ज्वेलरी चोरी मामले में बड़ी सफलता, फरार यूट्यूबर निशांत गिरफ्तार, ज्वेलरी बरामद
पूछताछ के दौरान पता चला कि चोरी की ज्वेलरी का एक हिस्सा मदुरै में मदकुलम टैंक के पास दबा दिया गया था.
Published : November 16, 2026 at 2:28 PM IST
मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से लगभग 11 किलो सोना और हीरे के गहने चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. इस मामले में मुख्य आरोपी यूट्यूबर निशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस छानबीन में उसके पास से चोरी के गहने और हीरे बरामद हुए हैं. पुलिस आगे की जांच में जुटी है.
पांच दिन की कड़ी तलाशी के बाद पुलिस ने मदुरै में तनिष्क ज्वेलरी स्टोर में हुई चोरी के मुख्य संदिग्ध यूट्यूबर निशांत को गिरफ्तार कर लिया है. तनिष्क ज्वेलरी स्टोर हाल ही में मदुरै के पलंगनाथम-कलावासल बाईपास रोड के किनारे नेहरू नगर इलाके में खुला था.
क्योंकि यह एक नया आउटलेट था, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पर कुछ समय के लिए बिक्री हो रही थी. जबकि दूसरी मंजिल खाली थी, खबर है कि तीसरी मंजिल पर ज्वेलरी रखने के लिए लॉकर लगाने का काम चल रहा था.
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इस महीने की 12 तारीख को एक नकाबपोश आदमी स्टोर में घुसा और डिस्प्ले केस से सोने और हीरे की ज्वेलरी से भरे कई बैग लेकर भाग गया. शुरू में बताया गया था कि लगभग 15 किलोग्राम ज्वेलरी चोरी हुई है, लेकिन बाद की जांच में पता चला कि इस चोरी में लगभग 11 किलोग्राम सोने और हीरे की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत लगभग ₹21 करोड़ थी.
CCTV से अहम सुराग
स्टोर और आस-पास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज देखने पर पुलिस को पता चला कि संदिग्ध चोरी से पहले कई बार ग्राहक बनकर दुकान पर आया था. खास तौर पर यह पता चला कि उसने 12 नवंबर को चोरी की प्लानिंग को अंजाम देने से पहले, 5 नवंबर की सुबह स्टोर में घुसने की कोशिश की थी.
इसके अलावा, अलग-अलग दिनों के सीसीटीवी फुटेज की तुलना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पुलिस ने अपराधी की पहचान मदुरै के एक यूट्यूबर निशांत के रूप में की. उसके पिता और एक महिला दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया है.
5 से 6 kg ज्वेलरी बरामद
इसके बाद पुलिस ने निशांत के पिता, सुरेश और निशांत की एक करीबी दोस्त-मीनाक्षी नाम की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर-को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पता चला कि चोरी की ज्वेलरी का एक हिस्सा मदुरै में मदकुलम टैंक के पास दबा दिया गया था.
इसके बाद उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाकर लगभग 5 से 6 किलोग्राम सोने और हीरे की ज्वेलरी बरामद की गई.
9 स्पेशल टीम की जांच के बाद पकड़ा गया निशांत
छानबीन के दौरान शक की सुई निशांत पर गई. वहीं घटना के बाद से वह गायब हो गया. इससे शक और गहरा गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. आरोप है कि वह सीधे तौर पर शामिल इस वारदात में है. उसके छिपने के बाद मदुरै सिटी पुलिस ने उसे पूरे तमिलनाडु में ट्रैक करने के लिए 9 स्पेशल टीमें बनाई.
उसे पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई, क्योंकि वह बार-बार अपने मोबाइल फ़ोन नंबर और लोकेशन बदलता रहता था. जवाब में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों सहित खास जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई. इस बीच निशांत जो पिछले पांच दिनों से पुलिस से बच रहा था, उसे आज धर्मपुरी जिले में अधियामन कोट्टई के पास बस से भागने की कोशिश करते समय एक स्पेशल टीम ने पकड़ लिया.
निशांत को मदुरै लाया जा रहा है
पुलिस गिरफ्तार निशांत को आगे की पूछताछ के लिए मदुरै लाने का प्लान बना रही है. जांच कई बातों पर फोकस करेगी- बाकी चोरी की ज्वेलरी कहाँ छिपाई गई है, क्या चोरी में कोई और शामिल था, चोरी का प्लान कब बनाया गया था, और क्या चोरी का सामान बेचने की कोई कोशिश की गई थी
निशांत कैसे पकड़ा गया? दिलचस्प बातें
जैसे ही पुलिस की तलाश तेज हुई, निशांत धर्मपुरी होते हुए सलेम की ओर जा रही एक ओमनी-बस में सफर करते हुए मिला. बताया गया है कि निशांत के बर्ताव से – जो सिर पर टोपी पहने और चेहरा छिपाए बैठा था – बस कंडक्टर को शक हुआ.
इसके बाद, कंडक्टर ने तुरंत धर्मपुरी जिले के अधियामनकोट्टई पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया. जानकारी पर तुरंत एक्शन लेते हुए, पुलिस ने उस ओमनी बस की पहचान की और उसका पीछा करना शुरू कर दिया.
जैसे ही बस शेषमपट्टी इलाके से गुजर रही थी, पुलिस ने उसे रोक लिया. बस के रुकने पर भारी पुलिस बल देखकर निशांत चौंक गया. वह तुरंत गाड़ी से कूद गया और भागने की कोशिश की. लेकिन, बस के दोनों तरफ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे भागने से पहले ही बड़ी कुशलता से पकड़ लिया.
बता दें कि वारदात को अंजाम 11 नवंबर की तड़के दिया गया. सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश को ट्रॉली बैग ले जाते हुए देखा गया. इसके बाद पुलिस जांच तेज की गई. चोरी की वारदात तड़के करीब 3 बजे हुई. 10 नवंबर की रात को स्टाफ शोरूम में ताला लगाकर अपने घर चले गए. अगली सुबह जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि गहने रखने वाले डिस्प्ले केस टूटे हुए थे और गहने गायब थे.