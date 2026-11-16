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तनिष्क शोरूम ज्वेलरी चोरी मामले में बड़ी सफलता, फरार यूट्यूबर निशांत गिरफ्तार, ज्वेलरी बरामद

मदुरै तनिष्क ज्वेलरी चोरी मामले पुलिस के हत्थे चढ़ा फरार यूट्यूबर निशांत ( ETV Bharat )

मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से लगभग 11 किलो सोना और हीरे के गहने चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. इस मामले में मुख्य आरोपी यूट्यूबर निशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस छानबीन में उसके पास से चोरी के गहने और हीरे बरामद हुए हैं. पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

पांच दिन की कड़ी तलाशी के बाद पुलिस ने मदुरै में तनिष्क ज्वेलरी स्टोर में हुई चोरी के मुख्य संदिग्ध यूट्यूबर निशांत को गिरफ्तार कर लिया है. तनिष्क ज्वेलरी स्टोर हाल ही में मदुरै के पलंगनाथम-कलावासल बाईपास रोड के किनारे नेहरू नगर इलाके में खुला था.

क्योंकि यह एक नया आउटलेट था, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पर कुछ समय के लिए बिक्री हो रही थी. जबकि दूसरी मंजिल खाली थी, खबर है कि तीसरी मंजिल पर ज्वेलरी रखने के लिए लॉकर लगाने का काम चल रहा था. इस महीने की 12 तारीख को एक नकाबपोश आदमी स्टोर में घुसा और डिस्प्ले केस से सोने और हीरे की ज्वेलरी से भरे कई बैग लेकर भाग गया. शुरू में बताया गया था कि लगभग 15 किलोग्राम ज्वेलरी चोरी हुई है, लेकिन बाद की जांच में पता चला कि इस चोरी में लगभग 11 किलोग्राम सोने और हीरे की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत लगभग ₹21 करोड़ थी. CCTV से अहम सुराग स्टोर और आस-पास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज देखने पर पुलिस को पता चला कि संदिग्ध चोरी से पहले कई बार ग्राहक बनकर दुकान पर आया था. खास तौर पर यह पता चला कि उसने 12 नवंबर को चोरी की प्लानिंग को अंजाम देने से पहले, 5 नवंबर की सुबह स्टोर में घुसने की कोशिश की थी. इसके अलावा, अलग-अलग दिनों के सीसीटीवी फुटेज की तुलना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पुलिस ने अपराधी की पहचान मदुरै के एक यूट्यूबर निशांत के रूप में की. उसके पिता और एक महिला दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया है. 5 से 6 kg ज्वेलरी बरामद इसके बाद पुलिस ने निशांत के पिता, सुरेश और निशांत की एक करीबी दोस्त-मीनाक्षी नाम की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर-को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पता चला कि चोरी की ज्वेलरी का एक हिस्सा मदुरै में मदकुलम टैंक के पास दबा दिया गया था. इसके बाद उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाकर लगभग 5 से 6 किलोग्राम सोने और हीरे की ज्वेलरी बरामद की गई.