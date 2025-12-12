ETV Bharat / bharat

आज भी यहां पर जल्लीकट्टू के वीर विजेताओं और बैलों की होती है पूजा

चेन्नई : मदुरै के पास उन नायकों और बैलों के लिए मंदिर बनाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है, जिन्होंने जल्लीकट्टू में बैल को काबू करके जीत हासिल की थी.इस बात के सबूत हैं कि बैलों को गले लगाने का यह खेल लगभग 3 हजार साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय से खेला जा रहा है.

जल्लीकट्टू प्राचीन काल में तमिल लोगों की बहादुरी को दिखाने वाले गुणों में से एक रहा है. तमिल लोगों का वीर खेल जल्लीकट्टू पोंगल के त्योहार पर मदुरै में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इसकी धूम पूरे शहर में सुनाई देती है.

इसके लिए, तमिलनाडु सरकार ने अलंगनल्लूर के पास कीझकराई में लगभग 83,462 वर्ग मीटर के एरिया में दुनिया का पहला जल्लीकट्टू स्टेडियम "कलाईनार सेंटेनरी एरुथलुवुथल अरंगम" बनाया है. वहां जल्लीकट्टू कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं. युवा इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने और बैलों को पालने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. तमिल लोगों की परंपरा में बैलों के प्रति कितना सम्मान और प्यार है, इसका उदाहरण यह है कि हम आज भी उनकी मूर्तियां बनाने और उनकी पूजा करने का रिवाज देख सकते हैं.

'अरुलमिकु अलगथेवर मंदिर' मदुरै जिले के सेक्कानूरानी के पास सोरिकमपट्टी में है. अलगथेवर, जो 300 साल पहले इस इलाके में रहते थे, एक मशहूर जल्लीकट्टू खिलाड़ी थे. वह बैल का पीछा करते समय घायल हो गए और उनकी मौत हो गई. उनकी याद में इस इलाके में एक मंदिर बनाया गया है और पिछली छह पीढ़ियों से उनकी पूजा की जा रही है. इसकी खास बात यह है कि हर जल्लीकट्टू में हिस्सा लेने वाले लोग इस मंदिर में आकर अलगथेवर की पूजा करते हैं.

मंदिर के वंशानुगत पुजारी अझगु हैं. वे अझगथेवर की छठी पीढ़ी के वंशज हैं. हमने पुजारी अझगु से इस मंदिर और अझगथेवर की बहादुरी के बारे में पूछा. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “इस इलाके में, अवानियापुरम, पालमेडु और अलंगनल्लूर जल्लीकट्टू से पहले विक्रमंगलम जल्लीकट्टू बहुत खास था. हमारे पट्टाया अलगथेवर एक बहादुर आदमी थे. वह मदुरै क्षेत्र में जल्लीकट्टू के बैलों को पकड़ने के लिए मशहूर थे. एक बार, बैल पकड़ते समय, एक बैल ने उन्हें सींग मार दिया और उनकी मौत हो गई. उनकी बहादुरी के सम्मान में, हमने एक मंदिर बनवाया है और उनकी मूर्ति रखकर उनकी पूजा करते हैं.”