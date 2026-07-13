तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा: मदुरै में हाईवे पर दो बसों की टक्कर, 6 की मौत, 41 घायल
तमिलनाडु में हाईवे पर सरकारी और ओमनी बस के बीच टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि 5 की मौत मौके पर हो गई.
Published : July 13, 2026 at 12:12 PM IST
मदुरै: तमिलनाडु में मदुरै के कोट्टमपट्टी के पास सोमवार को एक प्राइवेट ओमनी बस और तमिलनाडु सरकार की बस की आमने-सामने हुई टक्कर में एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई जबकि 41 लोग घायल हो गए. केएमआर ट्रांज नाम की एक प्राइवेट ओमनी बस सुबह मदुरै जिले के कोट्टमपट्टी के पास वंचिनागरम फोर-लेन रोड पर चेन्नई से मार्तंडम जा रही थी. बस के नीचे और ऊपर के फ्लोर में बेड लगे थे. रास्ते में अचानक ड्राइवर का बस पर कंट्रोल नहीं रहा और बस रोडब्लॉक पार करके उल्टी दिशा में सड़क पर पहुंच गई.
यह एक्सीडेंट तब हुआ जब एक प्राइवेट ओमनी बस तिरुचिरापल्ली की ओर जा रही एक सरकारी बस से टकरा गई. हाईवे पेट्रोल पुलिस ने कन्फर्म किया कि दोनों बसों में सवार पांच पुरुषों और एक महिला समेत छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
प्राइवेट ओमनी बस वंचिनागरम गांव में बस स्टॉप के बाईं ओर बस स्टॉप से टकरा गई. वहां सो रहा एक व्यक्ति भी बस की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. एक्सीडेंट में करीब 41 लोग घायल हुए हैं और उन्हें मेलूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें आगे के इलाज के लिए सरकारी राजाजी अस्पताल रेफर कर दिया गया.
डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) अभिनव कुमार और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देवनाथन ने मौके का दौरा किया है और मामले की जांच कर रहे हैं. वे मरने वालों की जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं. कोट्टमपट्टी पुलिस स्टेशन के अनुसार सरकारी बस में सवार तीन लोग, ओमनी बस में सवार दो लोग और बस स्टॉप पर सो रहे एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई. मरने वालों की पहचान सिरियापुष्पम, आनंदराज, सूर्या, मोहम्मद यासीन और अब्राहम के रूप में हुई है. मदुरै के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निशांत कृष्णा ने मेलूर सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों से मुलाकात की और उन्हें दिए जा रहे इलाज के बारे में पूछा.