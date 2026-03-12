ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: 3 बच्चियों से दरिंदगी करने वाले मजदूर को फांसी, 2023 की घटना

पोक्सो कोर्ट के जज ने तमिलनाडु सरकार को तीनों पीड़ितों को 7-7 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया.

Tamil Nadu Labourer Death Sentence
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
ETV Bharat Hindi Team

March 12, 2026

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): नेल्लई जिले की POCSO स्पेशल कोर्ट ने तीन नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाले एक मजदूर को मौत की सजा सुनाई है. दोषी मजदूर का नाम आनंद शेखर है. उसकी उम्र करीब 41 वर्षीय बतायी जाती है. उस पर आरोप था कि 2023 में उसने 6, 7 और 8 साल की तीन बच्चियों को एक साथ अपने घर ले जाकर उनका यौन शोषण किया था.

आनंद शेखर ने बच्चियों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया, तो वह उन्हें मार डालेगा. डरी हुई बच्चियों ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा. जब माता-पिता ने यह गौर किया, तो उन्होंने बच्चियों से पूछताछ की, जिसके बाद बच्चियों ने अपने साथ हुई इस दरिंदगी की पूरी बात बताई.

इसके बाद परिवार वालों ने पलयमकोट्टई महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मजदूर आनंद शेखर के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. इस मामले की सुनवाई नेल्लई जिला पॉक्सो विशेष अदालत में चल रही थी. दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद, पॉक्सो कोर्ट के जज सुरेश कुमार ने गुरुवार 12 मार्च को अपना फैसला सुनाया.

जज ने अपने फैसले में कहा कि समाज में होने वाला यह एक अत्यंत दुर्लभ (rare of rarest) मामला है. उन्होंने मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले आनंद शेखर को मौत की सजा सुनाई. जज ने अपने फैसले में यह भी आदेश दिया कि तमिलनाडु सरकार तीनों पीड़ित बच्चियों को मुआवजे के रूप में 7-7 लाख रुपये प्रदान करे. इसके बाद, आनंद शेखर को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच हिरासत में ले जाया गया.

