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यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले, जानें अन्य राज्यों का हाल

तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल भारत में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Tamil Nadu karnataka maharashtra uttar pradesh and kerala lead Indias dengue burden
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 8:26 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: पिछले तीन सालों में भारत में डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल में आए. जबकि नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा सबसे कम प्रभावित राज्यों में से रहे. यह बात 2023 और 2025 के बीच जून-दिसंबर के महीने के हिसाब से सरकारी डेटा से पता चली.

तमिलनाडु में डेंगू के मामले
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत ईटीवी भारत को दिए गए एक सवाल के जवाब में जो डेटा दिया, उसके मुताबिक तमिलनाडु देश के सबसे बड़े डेंगू हॉटस्पॉट में से एक बन गया है. यहां 2023 में 6,529 मामले और 12 मौतें, 2024 में 22,892 मामले और 10 मौतें, और 2025 में 15,992 मामले और आठ मौतें दर्ज की गईं.

हर साल जुलाई से मामले तेजी से बढ़े, जो दिसंबर 2023 में 1,819, सितंबर 2024 में 4,347 और नवंबर 2025 में 3,465 पर पहुंच गए. कर्नाटक में 2023 में 17,495 मामले और 11 मौतें, 2024 में 28,839 मामले और 27 मौतें, और 2025 में 5,702 मामले और कोई मौत नहीं दर्ज की गई. राज्य में दिसंबर 2023 में सबसे ज़्यादा महीने की बढ़ोतरी (5,073) देखी गई. मामले, जुलाई 2024 (12,248) और सितंबर 2025 (959) रहा.

महाराष्ट्र में डेंगू के मामले
महाराष्ट्र में 2023 में 17,797 केस और 54 मौतें, 2024 में 17,259 केस और 30 मौतें, और 2025 में 12,348 केस और 24 मौतें रिपोर्ट हुईं. तीनों सालों में सितंबर में महीने के इंफेक्शन सबसे ज़्यादा थे. 2023 में 4,737 केस, 2024 में 4,337 और 2025 में 2,949 केस थे.

उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले
उत्तर प्रदेश भी बड़ा हिस्सा रहा, जहां 2023 में 35,169 केस और 36 मौतें, 2024 में 15,604 केस और 9 मौतें, और 2025 में 8,707 केस और तीन मौतें दर्ज हुईं. हर साल अक्टूबर में सबसे ज्यादा महीने के केसलोड रिपोर्ट हुए. 2023 में 16,058 केस, 2024 में 6,867, और 2025 में 3,193 केस दर्ज हुईं.

केरल में डेंगू के मामले
केरल में 2023 में 15,605 केस और 143 मौतें हुईं, 2024 में 14,824 केस और 70 मौतें हुईं, और 2025 में 7,584 केस और 46 मौतें हुईं. हालांकि केस के मामले में यह कुछ राज्यों से नीचे था, लेकिन केरल में तीनों सालों में डेंगू से सबसे ज़्यादा मौतें हुईं. महीने के केस जुलाई 2023 (3,270), जुलाई 2024 (3,863) और जून 2025 (2,071) में सबसे ज्यादा थे.

डेंगू से कम प्रभावित राज्य
सबसे कम प्रभावित राज्यों में, नागालैंड में 2024 में सिर्फ 39 केस आए और कोई मौत नहीं हुई. 2025 में 96 केस आए, और 2023 में 4,943 केस आए और दो मौतें हुईं. जब यहां एक अजीब बढ़ोतरी देखी गई. मेघालय में लगातार बहुत कम संख्या में केस आए. 2023 में 100 केस, 2024 में 49 और 2025 में 66 केस आए, और कोई मौत नहीं हुई.

सिक्किम मेें डेंगू के मामले
सिक्किम में 2023 में 246 केस, 2024 में 331 और 2025 में 102 केस आए, और इनमें भी कोई मौत नहीं हुई. अरुणाचल प्रदेश में 2023 में 128 केस, 2024 में 15 और 2025 में 170 केस आए, और इनमें भी कोई मौत नहीं हुई. गोवा एक और कम बोझ वाला राज्य बना रहा, जहां 2023 में 457 केस और तीन मौतें हुईं, 2024 में 451 केस और तीन मौतें हुईं, और 2025 में 72 केस और कोई मौत नहीं हुई.

कुल मिलाकर, भारत में 2023 में डेंगू के 2,44,553 केस और 469 मौतें हुईं. 2024 में 2,08,328 केस और 225 मौतें हुईं, और 2025 में 1,02,533 केस और 105 मौतें हुईं.

ज्यादातर राज्यों में, डेटा बताता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ डेंगू का फैलाव तेज हो गया, अगस्त से तेजी से बढ़ा और सितंबर और नवंबर के बीच पीक पर पहुँच गया, और फिर दिसंबर में कम हो गया.

डेटा यह भी दिखाता है कि जहां कुछ ही राज्यों में भारत के डेंगू के बोझ का बड़ा हिस्सा बना हुआ है, वहीं मौतें उन राज्यों में ज्यादा हैं जहां गंभीर बीमारी और हेल्थकेयर का दबाव ज्यादा है, जो जल्दी डायग्नोसिस, वेक्टर कंट्रोल और समय पर नैदानिक ​​प्रबंधन के महत्व को दिखाता है.

पिछले महीने, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में डेंगू के खतरे को लेकर एक बहु-क्षेत्रीय बैठक की थी. बैठक के दौरान, नड्डा ने नगर निगम, रेलवे, कैंटोनमेंट बोर्ड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि असरदार सफाई और वेक्टर कंट्रोल ड्राइव पक्की हो सके. स्वास्थ्य मंत्री ने आने वाले महीनों में होने वाले खतरे से सावधान रहने की चेतावनी दी.

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