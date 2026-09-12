CISCE National Hockey Tournament 2026: तीनों आयु वर्गों में दिखा रोमांच, तमिलनाडु, कर्नाटक-गोवा और ओडिशा बने चैंपियन
तमिलनाडु, कर्नाटक-गोवा और ओडिशा ने CISCE नेशनल हॉकी टूर्नामेंट 2026 के अलग-अलग वर्गों में खिताब जीता. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 8:11 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में चल रहे CISCE National Hockey Tournament 2026 का शनिवार को तीनों आयु वर्गों के रोमांचक फाइनल मुकाबलों के साथ समापन हो गया. तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के अलग अलग CISCE क्षेत्रों की बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने खेल कौशल, अनुशासन, टीमवर्क और खेल भावना का प्रदर्शन किया.
तमिलनाडु, कर्नाटक-गोवा और ओडिशा ने खिताब जीता
अंडर-14 बालिका वर्ग के फाइनल में तमिलनाडु ने नॉर्थ वेस्ट को 2-0 से हराकर खिताब जीता. अंडर-17 वर्ग में कर्नाटक एंड गोवा ने महाराष्ट्र को कड़े मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम की. वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग के फाइनल में ओडिशा ने नॉर्थ वेस्ट को 1-0 से पराजित कर विजेता का खिताब हासिल किया.
हॉकी इंडिया के महासचिव ने खिलाड़ियों को बधाई दी
प्रतियोगिता का आयोजन CISCE के बिहार एंड झारखंड रीजन (रांची जोन) की ओर से किया गया. सेंट जेवियर्स स्कूल, डोरंडा, रांची ने इसकी मेजबानी की. समापन समारोह में हॉकी इंडिया के महासचिव, एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला नाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना की.
भोला नाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को खेल में आगे बढ़ने का अवसर देने के साथ अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, आत्मविश्वास और संघर्ष की क्षमता विकसित करने में भी मदद करती हैं. उन्होंने खिलाड़ियों से जीत और हार दोनों को खेल भावना के साथ स्वीकार करने और लगातार मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया.
पूरे समर्पण के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देना सर्वश्रेष्ठः फादर फुलदेव सोरेंग
सेंट जेवियर्स स्कूल, डोरंडा के प्राचार्य फादर फुलदेव सोरेंग ने तीनों वर्गों के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल प्रत्येक खिलाड़ी ने समर्पण, अनुशासन, मेहनत और खेल भावना का परिचय दिया. जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे समर्पण के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है.
उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए CISCE, हॉकी इंडिया, हॉकी झारखंड, विभिन्न CISCE क्षेत्रों, भाग लेने वाले स्कूलों, खिलाड़ियों, कोच, रेफरी, अधिकारियों, स्वयंसेवकों, मेडिकल टीम और आयोजन समिति के प्रति आभार जताया. उन्होंने प्रतियोगिता की कवरेज और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दिया.
तीन दिनों तक हॉकी का रोमांच रहा
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंची युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने रांची में तीन दिनों तक हॉकी का रोमांच बनाए रखा.
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