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CISCE National Hockey Tournament 2026: तीनों आयु वर्गों में दिखा रोमांच, तमिलनाडु, कर्नाटक-गोवा और ओडिशा बने चैंपियन

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में चल रहे CISCE National Hockey Tournament 2026 का शनिवार को तीनों आयु वर्गों के रोमांचक फाइनल मुकाबलों के साथ समापन हो गया. तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के अलग अलग CISCE क्षेत्रों की बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने खेल कौशल, अनुशासन, टीमवर्क और खेल भावना का प्रदर्शन किया.

तमिलनाडु, कर्नाटक-गोवा और ओडिशा ने खिताब जीता

अंडर-14 बालिका वर्ग के फाइनल में तमिलनाडु ने नॉर्थ वेस्ट को 2-0 से हराकर खिताब जीता. अंडर-17 वर्ग में कर्नाटक एंड गोवा ने महाराष्ट्र को कड़े मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम की. वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग के फाइनल में ओडिशा ने नॉर्थ वेस्ट को 1-0 से पराजित कर विजेता का खिताब हासिल किया.

फर्स्ट रनर-अप, U-14 गर्ल्स टीम (Etv Bharat)

हॉकी इंडिया के महासचिव ने खिलाड़ियों को बधाई दी

प्रतियोगिता का आयोजन CISCE के बिहार एंड झारखंड रीजन (रांची जोन) की ओर से किया गया. सेंट जेवियर्स स्कूल, डोरंडा, रांची ने इसकी मेजबानी की. समापन समारोह में हॉकी इंडिया के महासचिव, एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला नाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना की.

भोला नाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को खेल में आगे बढ़ने का अवसर देने के साथ अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, आत्मविश्वास और संघर्ष की क्षमता विकसित करने में भी मदद करती हैं. उन्होंने खिलाड़ियों से जीत और हार दोनों को खेल भावना के साथ स्वीकार करने और लगातार मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया.