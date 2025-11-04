ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: DMK ने पोनमुडी को दोबारा उप-महासचिव बनाया, एमपी स्वामीनाथन को भी नई जिम्मेदारी

चेन्नई: अपने विवादास्पद भाषण के कारण पार्टी पद से हटाए गए के पोनमुडी (K. Ponmudy) को फिर से डीएमके उप-महासचिव बनाया गया है. डीएमके के वरिष्ठ नेताओं में से एक पोनमुडी को एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी. इसके कारण उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद, उन्हें फिर से वन मंत्री का पद दिया गया.

पोनमुडी को अपने विवादास्पद भाषण के कारण मंत्री पद और पार्टी पद (उप महासचिव) दोनों से हाथ धोना पड़ा था. पोनमुडी ने विल्लुपुरम के पास आयोजित एक कार्यक्रम में सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के बारे में बात की थी. एक अन्य समारोह में उन्होंने मंच पर एक पंचायत अध्यक्ष की जाति का ज़िक्र किया था.

बीते अप्रैल में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव धर्म के बारे में आपत्तिजनक भाषा और हाव-भाव में बात की, जिससे डीएमके पर भारी दबाव पड़ा. नतीजतन, पोनमुडी को 11 अप्रैल को डीएमके के उप-महासचिव पद से हटा दिया गया था, उसी महीने के अंत में मंत्री पद से भी हटा दिए गए.

पोनमुडी को फिर मिली जिम्मेदारी

पद छिनने के बाद भी पोनमुडी विल्लुपुरम जिले में पार्टी से जुड़े कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे. खास तौर पर, वह डीएमके पार्टी में नए सदस्यों की भर्ती में सक्रिय रूप से शामिल थे, इसलिए वे पार्टी की मुख्य गुड लिस्ट में फिर से शामिल हो गए.