तमिलनाडु: DMK ने पोनमुडी को दोबारा उप-महासचिव बनाया, एमपी स्वामीनाथन को भी नई जिम्मेदारी
डीएमके नेतृत्व ने के. पोनमुडी और मंत्री एम.पी. स्वामीनाथन को पार्टी का उप महासचिव नियुक्त किया है.
Published : November 4, 2025 at 7:30 PM IST
चेन्नई: अपने विवादास्पद भाषण के कारण पार्टी पद से हटाए गए के पोनमुडी (K. Ponmudy) को फिर से डीएमके उप-महासचिव बनाया गया है. डीएमके के वरिष्ठ नेताओं में से एक पोनमुडी को एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी. इसके कारण उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद, उन्हें फिर से वन मंत्री का पद दिया गया.
पोनमुडी को अपने विवादास्पद भाषण के कारण मंत्री पद और पार्टी पद (उप महासचिव) दोनों से हाथ धोना पड़ा था. पोनमुडी ने विल्लुपुरम के पास आयोजित एक कार्यक्रम में सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के बारे में बात की थी. एक अन्य समारोह में उन्होंने मंच पर एक पंचायत अध्यक्ष की जाति का ज़िक्र किया था.
बीते अप्रैल में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव धर्म के बारे में आपत्तिजनक भाषा और हाव-भाव में बात की, जिससे डीएमके पर भारी दबाव पड़ा. नतीजतन, पोनमुडी को 11 अप्रैल को डीएमके के उप-महासचिव पद से हटा दिया गया था, उसी महीने के अंत में मंत्री पद से भी हटा दिए गए.
पोनमुडी को फिर मिली जिम्मेदारी
पद छिनने के बाद भी पोनमुडी विल्लुपुरम जिले में पार्टी से जुड़े कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे. खास तौर पर, वह डीएमके पार्टी में नए सदस्यों की भर्ती में सक्रिय रूप से शामिल थे, इसलिए वे पार्टी की मुख्य गुड लिस्ट में फिर से शामिल हो गए.
डीएमके में पहले से ही 7 उप-महासचिव थे, लेकिन सरगुण पांडियन के निधन और सुब्बुलक्ष्मी जगतीसन के इस्तीफे के बाद, आई. पेरियासामी, ए. राजा, कनिमोझी, अंतियुर सेल्वराज और त्रिची शिवा जैसे 5 उप-महासचिव बचे थे. ऐसे में डीएमके नेतृत्व ने दो अन्य नेताओं को उप-महासचिव नियुक्त किया है. जिसमें पोनमुडी और तिरुप्पुर जिले से मंत्री एम.पी. स्वामीनाथन शामिल हैं. मंगलवार को डीएमके ने दोनों नेताओं को उप-महासचिव नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की.
तिरुप्पुर के लिए नए प्रभारी नियुक्त
डीएमके का उप-महासचिव बनाए गए एमपी स्वामीनाथन वर्तमान में तिरुप्पुर पूर्वी जिले के प्रभारी थे. इसलिए उनकी जगह पर एल. पद्मनाभन को तिरुप्पुर पूर्वी जिले का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसी तरह के. ईश्वरस्वामी को तिरुप्पुर दक्षिण जिले का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया है.
सांसद कथिर आनंद की नई जिम्मेदारी
पार्टी के एक बयान में कहा कि डीएमके ने प्रबंधन की सुविधा के लिए वेल्लोर जिले को वेल्लोर उत्तर और वेल्लोर दक्षिण दो जिलों में विभाजित किया गया है. विधायक ए.पी. नंदकुमार वेल्लोर दक्षिण जिले का प्रबंधन करेंगे, जिसमें वेल्लोर, अनिकट और गुडियाथम निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं; जबकि सांसद कथिर आनंद वेल्लोर उत्तर जिले का प्रबंधन करेंगे, जिसमें कटपडी और किल्वैथियानकुप्पम निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं.
यह भी पढ़ें- घरेलू कामगारों के लिए जल्द आएगा नया कानून, बिल पेश करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार