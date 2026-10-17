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नवरात्रि में फिल्मी गानों पर डांस करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, हाई कोर्ट के सख्त आदेश

शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को प्रयागराज में नवरात्रि के दौरान लोग डांडिया करते हुए. ( IANS )

चेन्नई: उत्तर भारत के राज्यों में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां पूजा पंडालों में लाउडस्पीकर पर बजने वाले फिल्मी गानों और उन पर होने वाले डांस ने एक नया और चिंताजनक ट्रेंड सेट कर दिया है. जहां एक तरफ लोग इस शोर और सांस्कृतिक गिरावट से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ इस गंभीर मुद्दे पर तमिलनाडु हाई कोर्ट ने बेहद सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर नवरात्रि उत्सव के दौरान लोग फिल्मी गानों पर डांस करते हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए.

भारत हिंदू मुन्नानी के राज्य सचिव के. डिल्ली बाबू ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने कहा था, "नवरात्रि के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव और पूजा के त्योहार के रूप में देखा जाता है. नवरात्रि के इस पावन पर्व के दौरान, गीतों और नृत्य संगीत के माध्यम से तीन महान देवियों की कहानियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है. लेकिन अब, सांस्कृतिक गिरावट के कारण, पैसे कमाने के उद्देश्य से चेन्नई के निजी होटलों में नवरात्रि पूजा मनाई जा रही है. विशेष रूप से चेन्नई के रॉयपेट्टाह में एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में, पिछले साल गुजरात की एक कंपनी ने दुर्गा देवी की मूर्ति रखकर फिल्मी गानों पर डांस प्रोग्राम आयोजित किए थे."