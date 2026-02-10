ETV Bharat / bharat

'तमिलनाडु में हाफ-बॉयल अंडे से रहें दूर': राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी सलाह

पिछले हफ्ते चेन्नई में बड़ी संख्या में कौवे मृत पाए गए थे. जांच की गई, तो पुष्टि हुई कि वे बर्ड फ्लू से संक्रमित थे.

Half Boiled eggs
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 6:17 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु में बर्ड फ्लू के मामले सामने आये हैं. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने लोगों को सलाह दी है कि वे अधपका (Half Boiled) मांस या अंडा खाने से बचें. पिछले हफ्ते चेन्नई में बड़ी संख्या में कौवे मृत पाए गए थे. जब उनके खून के नमूनों की जांच की गई, तो पुष्टि हुई कि वे बर्ड फ्लू से संक्रमित थे.

इसके बाद, तमिलनाडु सरकार पूरे राज्य में बर्ड फ्लू को रोकने के लिए गंभीर कदम उठा रही है. आंध्र प्रदेश में भी कुछ मामले सामने आए हैं, जिससे दहशत फैल गई है. आमतौर पर यह वायरस केवल पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन इसे बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह पक्षियों से इंसानों में भी फैल सकता है.

तमिलनाडु के जन स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने आज चेन्नई के ओमानदुरार सरकारी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में 8 करोड़ रुपये की लागत से बनी 'कार्डिएक कैथीटेराइजेशन लैब' का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को नोटिस भेजा है. यदि पक्षी मरते हैं, तो उन्हें 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया जाना चाहिए, मृत मुर्गियों को पकाकर बिल्कुल न खाएं." उन्होंने कहा कि जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, बर्ड फ्लू का प्रकोप नियंत्रण में है.

मंत्री ने कहा- यह जरूरी है कि चिकन और बटेर सहित पक्षियों के मांस को अच्छी तरह पकाकर ही खाया जाए. खासतौर पर, हर किसी को हाफ-बॉइल्ड अंडा खाने से बचना चाहिए. यदि बुखार, सिरदर्द, गले में संक्रमण आदि के कोई भी लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से मिलें और खुद से दवा लेने से बचें. लोगों को इन निर्देशों के प्रति जागरूक रहना चाहिए.

तमिलनाडु का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग कई निर्देश जारी कर रहा है, जैसे-मरे हुए पक्षियों को नंगे हाथों से न छुएं, इसकी सूचना तुरंत नगर पालिका या निगम को दें और चिकन को खाने से पहले अच्छी तरह पकाएं.

