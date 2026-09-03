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नेपाल बाढ़: तमिलनाडु के 85 लोग अभी भी लापता, रिश्तेदारों के लिए DNA टेस्ट की मुफ्त सुविधा

नेपाल में बाढ़ का भयावह दृश्य ( PTI )