नेपाल बाढ़: तमिलनाडु के 85 लोग अभी भी लापता, रिश्तेदारों के लिए DNA टेस्ट की मुफ्त सुविधा
सरकारी बयान के मुताबिक, तमिलनाडु से कुल 305 लोग नेपाल गए थे. 220 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, बाकी 85 लोग लापता हैं.
Published : September 3, 2026 at 10:49 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में लापता हुए राज्य के 85 लोगों के रिश्तेदारों की पहचान के लिए DNA टेस्ट कराने की व्यवस्था की है. इसके लिए चेन्नई, मदुरै और तंजावुर में DNA टेस्टिंग लैब बनाई गई हैं.
तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ के बाद सैकड़ों तमिल तीर्थयात्री नेपाल में फंस गए थे. तमिलनाडु सरकार ने, केंद्र सरकार और नेपाल सरकार के साथ मिलकर, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसलिए, चेन्नई में तमिलनाडु कल्याण आयोग और नई दिल्ली में तमिलनाडु हाउस में एक हेल्प सेंटर और इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया, और इमरजेंसी हेल्प नंबर बताए गए.
सरकारी बयान के मुताबिक, तमिलनाडु से कुल 305 लोग नेपाल गए थे, जिनमें से 2 सितंबर तक 220 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. बाकी 85 लोगों से संपर्क करने के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं.
इसी क्रम में, नेपाल बाढ़ में लापता लोगों की पहचान करने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने नेपाल सरकार की जारी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अनुसार, लापता लोगों के प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों (जो आनुवंशिक रूप से जुड़े हैं) के लिए DNA टेस्टिंग का इंतजाम किया है, जो इसके लिए तैयार हैं.
बयान के अनुसार, चेन्नई, मदुरै और तंजावुर जोन में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के जरिये DNA टेस्टिंग की सुविधा शुरू की गई है. नेपाल बाढ़ में लापता लोगों के कोई भी आनुवंशिक रिश्तेदार, जिसमें माता, पिता, बेटे और बेटियां शामिल हैं, मुफ्त में DNA टेस्ट करा सकते हैं. इसके लिए, चेन्नई के मायलापुर में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, मदुरै में मेडिकल कॉलेज कैंपस और तंजावुर में वल्लम रोड पर पिल्लैयारपट्टी में यह सुविधा दी जा रही है.
बयान में कहा गया है कि संबंधित जिला कलेक्टर को नेपाल बाढ़ में लापता हुए लोगों के इच्छुक करीबी रिश्तेदारों को किसी भी जोन में ले जाना चाहिए और DNA टेस्टिंग के लिए सभी जरूरी इंतजाम मुफ्त करने चाहिए. यह भी आदेश दिया जाता है कि कलेक्टर DNA टेस्टिंग की जानकारी नेपाल सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करें.
बयान में कहा गया, "इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार उन रिश्तेदारों को सभी जरूरी मदद दे रही है जो DNA टेस्ट की जानकारी के साथ नेपाल जाना चाहते हैं. अधिक जानकारी के लिए, तमिलनाडु के कल्याण और पुनर्वास विभाग के आयुक्त से संपर्क किया जा सकता है."
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