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दरगाह के पास दीपक जलाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'विजय सरकार', क्या है पूरा मामला

नई दिल्लीः तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मदुरै जिले की तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी. राज्य सरकार ने 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है. यह कदम सी जोसेफ विजय की पार्टी 'टीवीके' (TVK) के नेतृत्व वाली नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद उठाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, इस मामले को अभी सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाना बाकी है. राज्य सरकार ने यह याचिका मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ (डिवीजन बेंच) द्वारा 6 जनवरी को दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की है. हाई कोर्ट की इस डिवीजन बेंच ने पिछले साल दिसंबर में सिंगल बेंच द्वारा दिए गए उस आदेश को सही ठहराया था, जिसमें उस जगह पर 'कार्तिकेय दीपम' जलाने की अनुमति दी गई थी.

पिछले साल 1दिसंबर को जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन ने उन याचिकाओं को मंजूरी दी थी, जिनमें पहाड़ी पर बने पत्थर के खंभे, जिसे "दीपथून" कहा जाता है, वहां 'कार्तिकेय दीपम' जलाने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की गई थी.