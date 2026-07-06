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तमिलनाडु में जाति के आधार पर ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून बनेगा, मंत्री वन्नी अरसु का बयान

तमिलनाडु के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरसु ने बाबू जगजीवन राम की 40वीं पुण्यतिथि पर चेन्नई में उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की. ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरसु ने साफ कहा है कि सरकार जाति के आधार पर ऑनर किलिंग को रोकने के लिए एक अलग कानून बनाने के लिए तैयार है. देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की 40वीं पुण्यतिथि के मौके पर, तमिलनाडु सरकार की ओर से सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरसु ने चेन्नई के एझिलाकम (Ezhilagam) में उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की. बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सभी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग बाबू जगजीवन राम को याद करने के लिए एक साथ आते हैं. बाबू जगजीवन राम ही थे जिन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी. अगर भारत ने अलग-अलग युद्धों में जीत हासिल की है, तो इसका श्रेय उस समय के रक्षा मंत्री की रणनीति को जाता है." वन्नी अरसु ने कहा, "उन्होंने (बाबू जगजीवन राम ने) ही संसद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की पुष्टि की थी. उन्होंने पूरे भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों के लिए काम किया. जगजीवन राम के गौरव को कोई छिपा नहीं सकता. तमिलनाडु सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता रहेगा."