तमिलनाडु सरकार के बैंक अकाउंट हैक: 22 करोड़ 10 लाख रुपये चोरी, साइबर क्राइम पुलिस की जांच शुरू
तमिलनाडु सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के बैंक खातों से 22 करोड़ 10 लाख रुपये की ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है
Published : November 10, 2026 at 2:00 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार के ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) के तहत काम करने वाली तीन पंचायत यूनियनों के बैंक अकाउंट से 22 करोड़ 10 लाख रुपये की चोरी से बड़ा झटका लगा है. साइबर क्राइम पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
तमिलनाडु में पंचायत यूनियनों के जरिए ग्रामीण इलाकों में सड़क, पीने के पानी की सुविधा, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह समेत कई बुनियादी सुविधाएं और विकास के काम किए जा रहे हैं. इन कामों के लिए सरकार की तरफ से दिए गए फंड संबंधित पंचायत यूनियनों के बैंक अकाउंट में रखे जाते हैं.
इस फंड का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्टरों को फंड देने समेत कई तरह के लेनदेन ऑनलाइन किए जा रहे हैं. इसके लिए बैंकों और पंचायत यूनियनों के बीच वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है.
पंचायत सचिव और संबंधित सरकारी अधिकारी वित्तीय लेनदेन करने के लिए नियमित तौर पर अपनी दी गई यूजर आईडी और गुप्त पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं. इसी तरीके से साइबर अपराधी अब घुसपैठ करने और फ्रॉड करने के लिए सामने आए हैं.
पंचायत बैंक अकाउंट में चोरी
रामनाथपुरम जिले में मंडपम पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से करीब 14 करोड़ रुपये चोरी हो गए हैं. इसी तरह तिरुपुर जिले में धारापुरम पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से करीब 5 करोड़ रुपये और नागपट्टिनम जिला पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपये चोरी हो गए. इसके साथ ही तीनों पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से कुल 22 करोड़ 10 लाख रुपये गायब हो गए हैं.
तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. चूंकि अलग-अलग जिलों में सरकारी बैंक अकाउंट से इसी तरह पैसे चोरी हुए हैं, इसलिए इस नजरिए से जांच चल रही है कि इसके पीछे कोई जुड़ा हुआ साइबर क्राइम गैंग काम कर रहा हो सकता है.
सवाल यह उठता है कि क्या इस स्कैम में अपराधियों ने सीधे बैंक अकाउंट एक्सेस करके पैसे निकाले. या फिर उन्होंने गैर-कानूनी तरीके से सरकारी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेब पोर्टल को एक्सेस करके ट्रांजैक्शन किए.
सरकारी वेबसाइट पोर्टल में सुरक्षा में कमी?
शुरुआती पुलिस जांच से पता चला है कि साइबर अपराधियों ने बैंकों और पंचायत यूनियनों के बीच वित्तीय लेनदेन (फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन) के लिए इस्तेमाल होने वाले वेब पोर्टल में तकनीकी सुरक्षा कमी का फायदा उठाया होगा.
पुलिस को इस धोखाधड़ी के सिलसिले में जांचे गए वेबसाइट कनेक्शन के ईमेल डिटेल्स और आईपी एड्रेस में भी जरूरी जानकारी मिली है. खास तौर पर यह बताया गया है कि इस वेबसाइट में घुसपैठ से जुड़ी गतिविधियों के तार तीन देशों, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रीस से जुड़े हुए हैं.
इसलिए यह पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है कि क्या विदेश में काम करने वाले साइबर अपराधी इस फ्रॉड (धोखाधड़ी) में शामिल हैं. साथ ही पुलिस को शक है कि भले ही साइबर घुसपैठ विदेश से हुई हो, लेकिन चोरी के पैसे लेने और उन्हें अलग-अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए भारत में बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया होगा.
पैसे वापस पाने में मुश्किलें
आमतौर पर ऐसे साइबर फ्रॉड में शुरू में एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया पैसा फिर कई बैंक अकाउंट में बंट जाता है. इससे पुलिस के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पैसा आखिर किस अकाउंट में पहुंचा और पैसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए साइबर क्राइम पुलिस यह जांच कर रही है कि सरकारी अकाउंट से चुराए गए पैसे किन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं.
जिस तकनीकी टीम ने संबंधित वेबसाइट पोर्टल बनाया और प्रबंधन किया उसकी भी जांच होनी है. साइबर क्राइम पुलिस कथित तौर पर कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि वेबसाइट के सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सेट अप किए गए थे. क्या कोई सिक्योरिटी में कमी थी. क्या इसे पहले से पहचानने और ठीक करने के लिए कदम उठाए गए थे. अधिकारियों की लॉगिन डिटेल्स अपराधियों के हाथ कैसे लग गईं.
जबकि पुडुचेरी में भी इसी तरह का साइबर फ्रॉड होने की खबरें पहले ही सामने आ चुकी थीं, जिसमें सरकारी बैंक खातों को फोकस किया गया था. अब तमिलनाडु में भी तीन पंचायत यूनियनों के अकाउंट से 22 करोड़ 10 लाख रुपये चोरी हो गए.
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