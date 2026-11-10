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तमिलनाडु सरकार के बैंक अकाउंट हैक: 22 करोड़ 10 लाख रुपये चोरी, साइबर क्राइम पुलिस की जांच शुरू

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार के ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) के तहत काम करने वाली तीन पंचायत यूनियनों के बैंक अकाउंट से 22 करोड़ 10 लाख रुपये की चोरी से बड़ा झटका लगा है. साइबर क्राइम पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

तमिलनाडु में पंचायत यूनियनों के जरिए ग्रामीण इलाकों में सड़क, पीने के पानी की सुविधा, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह समेत कई बुनियादी सुविधाएं और विकास के काम किए जा रहे हैं. इन कामों के लिए सरकार की तरफ से दिए गए फंड संबंधित पंचायत यूनियनों के बैंक अकाउंट में रखे जाते हैं.

इस फंड का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्टरों को फंड देने समेत कई तरह के लेनदेन ऑनलाइन किए जा रहे हैं. इसके लिए बैंकों और पंचायत यूनियनों के बीच वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat) पंचायत सचिव और संबंधित सरकारी अधिकारी वित्तीय लेनदेन करने के लिए नियमित तौर पर अपनी दी गई यूजर आईडी और गुप्त पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं. इसी तरीके से साइबर अपराधी अब घुसपैठ करने और फ्रॉड करने के लिए सामने आए हैं. पंचायत बैंक अकाउंट में चोरी

रामनाथपुरम जिले में मंडपम पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से करीब 14 करोड़ रुपये चोरी हो गए हैं. इसी तरह तिरुपुर जिले में धारापुरम पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से करीब 5 करोड़ रुपये और नागपट्टिनम जिला पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपये चोरी हो गए. इसके साथ ही तीनों पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से कुल 22 करोड़ 10 लाख रुपये गायब हो गए हैं. तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. चूंकि अलग-अलग जिलों में सरकारी बैंक अकाउंट से इसी तरह पैसे चोरी हुए हैं, इसलिए इस नजरिए से जांच चल रही है कि इसके पीछे कोई जुड़ा हुआ साइबर क्राइम गैंग काम कर रहा हो सकता है. सवाल यह उठता है कि क्या इस स्कैम में अपराधियों ने सीधे बैंक अकाउंट एक्सेस करके पैसे निकाले. या फिर उन्होंने गैर-कानूनी तरीके से सरकारी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेब पोर्टल को एक्सेस करके ट्रांजैक्शन किए.