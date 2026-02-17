ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि सपरिवार पहुंचे दुमका के बासुकीनाथ मंदिर, भोलेनाथ की पूजा कर की मंगलकामना

बासुकीनाथ मंदिर में मंगल आरती करते तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि. ( फोटो-ईटीवी भारत )

दुमकाः तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि मंगलवार को दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे. मंदिर में पहुंचकर उन्होंने सपरिवार भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा-अर्चना की. वहीं राजपाल के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. जगह-जगह पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी. दुमका डीसी और एसपी स्वयं सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे.

पुरोहितों ने विधि-विधान से करायी पूजा

बासुकीनाथ धाम मंदिर में पुरोहितों के द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि को विधि-विधान से पूजा-अर्चना करायी गई. इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. पूजा के दौरान आम श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर कुछ देर के लिए रोक लगा दी गई थी. पूजा-अर्चना के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने परिवार समेत जनकल्याण के लिए भोलेनाथ की मंगल आरती भी की. पूजा के बाद पुरोहितों ने राज्यपाल को पूरा मंदिर परिसर घुमाया और मंदिर से जुड़ी कई जानकारी दी.

बासुकीनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करते तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्यपाल को किया गया सम्मानित