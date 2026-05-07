तमिलनाडु: राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता ठुकराया, TVK का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है
खबर है कि गवर्नर ने टीवीके को सरकार बनाने का न्योता देने से मना कर दिया जिससे शपथ ग्रहण समारोह टलने की उम्मीद है.
Published : May 7, 2026 at 9:48 AM IST
चेन्नई: आज (7 मई) को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह शायद नहीं होगा, क्योंकि खबर है कि तमिलनाडु के गवर्नर आर. वी. आर्लेकर ने विजय की तमिलगा वेत्री कझगम को सरकार बनाने के लिए बुलाने से मना कर दिया है.
हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके 34.92 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी. हालांकि, पार्टी अभी भी सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से पीछे है. इसके अलावा, विजय ने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों में जीत हासिल की थी क्योंकि उन्हें एक सीट खाली करनी होगी, इसलिए पार्टी की असरदार संख्या घटकर 107 रह जाएगी, जिससे उसे बहुमत के लिए 11 और विधायकों की जरूरत होगी.
चुनाव के नतीजों के बाद इस बात पर अटकलें तेज हो गई कि कौन सी पार्टियां टीवीके को सपोर्ट दे सकती हैं. इसके बाद टीवीके ने कांग्रेस, दो कम्युनिस्ट पार्टियों और विदुथलाई चिरुथैगल काची से सपोर्ट मांगा. कांग्रेस ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ अपना दस साल पुराना गठबंधन खत्म करने के बाद अब टीवीके को सपोर्ट दिया है.
इन सब के बीच गवर्नर आर्लेकर सोमवार को तिरुवनंतपुरम से चेन्नई पहुंचे. विजय ने खुद राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की और सरकार बनाने का न्योता मांगते हुए एक लेटर सौंपा. इस मीटिंग के बाद खबरों में बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही थी.
हालांकि, अब सूत्रों से पता चला है कि गवर्नर ने टीवीके को सरकार बनाने का न्योता देने से मना कर दिया है, जिससे समारोह के प्लान के मुताबिक होने की उम्मीद कम है.इस बीच वीसीके के प्रेसिडेंट थोल. थिरुमावलवन ने कहा कि टीवीके को सपोर्ट देने का फैसला पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत के बाद लिया जाएगा. इसी से जुड़े एक और मामले में कल होने वाली वीसीके की हाई-लेवल कमेटी मीटिंग कथित तौर पर कैंसल कर दी गई है.
सूत्रों का यह भी दावा है कि विजय ने सपोर्ट के बारे में थिरुमावलवन से खुद फोन पर बात की थी. चुनाव के नतीजों के बाद से वीसीके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) के नेता मिलकर काम कर रहे हैं. पॉलिटिकल जानकारों का मानना है कि थिरुमावलवन का कोई भी फैसला दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के स्टैंड पर भी काफी असर डाल सकता है.