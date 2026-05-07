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तमिलनाडु: राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता ठुकराया, TVK का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है

टीवीके प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया ( ANI )

चेन्नई: आज (7 मई) को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह शायद नहीं होगा, क्योंकि खबर है कि तमिलनाडु के गवर्नर आर. वी. आर्लेकर ने विजय की तमिलगा वेत्री कझगम को सरकार बनाने के लिए बुलाने से मना कर दिया है. हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके 34.92 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी. हालांकि, पार्टी अभी भी सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से पीछे है. इसके अलावा, विजय ने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों में जीत हासिल की थी क्योंकि उन्हें एक सीट खाली करनी होगी, इसलिए पार्टी की असरदार संख्या घटकर 107 रह जाएगी, जिससे उसे बहुमत के लिए 11 और विधायकों की जरूरत होगी. चुनाव के नतीजों के बाद इस बात पर अटकलें तेज हो गई कि कौन सी पार्टियां टीवीके को सपोर्ट दे सकती हैं. इसके बाद टीवीके ने कांग्रेस, दो कम्युनिस्ट पार्टियों और विदुथलाई चिरुथैगल काची से सपोर्ट मांगा. कांग्रेस ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ अपना दस साल पुराना गठबंधन खत्म करने के बाद अब टीवीके को सपोर्ट दिया है.