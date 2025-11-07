ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के राज्यपाल ने 81 फीसदी विधेयकों को मंजूरी दी, 10 बिल रोके

चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने अब तक 10 विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा है. राजभवन ने शुक्रवार को कहा कि ये बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नियमों के प्रावधानों के खिलाफ हैं, जो संसद के अधिनियम के तहत बनाए गए हैं और राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर माने जाते हैं.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण तब अनिवार्य किया गया जब कुछ निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए गए और राज्यपाल पर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाया गया.

81 प्रतिशत बिल को मंजूरी

आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में राजभवन ने कहा कि राज्यपाल ने 31 अक्टूबर, 2025 तक प्राप्त 211 विधेयकों में से 81 प्रतिशत को मंजूरी दे दी है. इनमें से उन्होंने शुरुआत में 10 विधेयकों को रोक लिया था, और उनके निर्णयों से सरकार को अवगत करा दिया गया था, लेकिन तमिलनाडु राज्य विधानसभा ने उन्हें फिर से पारित कर दिया और राज्यपाल को सौंप दिया.

18 सितंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच राज्यपाल को कुल 211 विधेयक प्राप्त हुए, जिनमें से 170 विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 27 को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखा गया. "राज्य सरकार के अनुरोध पर 27 में से 16 विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए थे, जबकि चार विधेयक एक संदेश के साथ वापस कर दिए गए और दो को सरकार ने वापस ले लिया.