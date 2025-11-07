ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के राज्यपाल ने 81 फीसदी विधेयकों को मंजूरी दी, 10 बिल रोके

राज्यपाल ने 211 विधेयकों में से 81 प्रतिशत को मंजूरी दे दी है. इनमें से उन्होंने शुरुआत में 10 विधेयकों को रोक लिया था.

Tamil Nadu Governor
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 9:15 PM IST

3 Min Read
चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने अब तक 10 विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा है. राजभवन ने शुक्रवार को कहा कि ये बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नियमों के प्रावधानों के खिलाफ हैं, जो संसद के अधिनियम के तहत बनाए गए हैं और राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर माने जाते हैं.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण तब अनिवार्य किया गया जब कुछ निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए गए और राज्यपाल पर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाया गया.

81 प्रतिशत बिल को मंजूरी
आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में राजभवन ने कहा कि राज्यपाल ने 31 अक्टूबर, 2025 तक प्राप्त 211 विधेयकों में से 81 प्रतिशत को मंजूरी दे दी है. इनमें से उन्होंने शुरुआत में 10 विधेयकों को रोक लिया था, और उनके निर्णयों से सरकार को अवगत करा दिया गया था, लेकिन तमिलनाडु राज्य विधानसभा ने उन्हें फिर से पारित कर दिया और राज्यपाल को सौंप दिया.

18 सितंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच राज्यपाल को कुल 211 विधेयक प्राप्त हुए, जिनमें से 170 विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 27 को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखा गया. "राज्य सरकार के अनुरोध पर 27 में से 16 विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए थे, जबकि चार विधेयक एक संदेश के साथ वापस कर दिए गए और दो को सरकार ने वापस ले लिया.

'प्रत्येक विधेयक की पूरी तत्परता से जांच की'
स्वीकृत किए गए 170 विधेयकों में से 73 को एक सप्ताह के भीतर, 61 को एक महीने के भीतर, 27 को तीन महीने के भीतर और नौ को तीन महीने से अधिक समय के भीतर स्वीकृति प्रदान की गई. राजभवन ने कहा कि इस साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आठ विधेयक प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं. राजभवन ने कहा कि राज्यपाल ने कानून के शासन को बनाए रखने और तमिलनाडु के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक विधेयक की पूरी तत्परता से जांच की है.

'संवैधानिक कर्तव्यों का पालन किया'
प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्यपाल ने हमेशा भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है और राज्य के लोगों के प्रति अत्यंत ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, पूरी निष्पक्षता, परिश्रम और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन किया है.

प्रेस रिलीज के अनुसार, "राज्यपाल तमिलनाडु के लोगों के प्रति सर्वोच्च सम्मान और आदर रखते हैं राजभवन ने आगे कहा, "तमिल विरासत, कला और साहित्य को उजागर करने वाली पहलों के लिए वह भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर उनके कल्याण के लिए काम करना जारी रखेंगे."

