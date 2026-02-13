ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में 1.31 करोड़ महिलाओं को सुबह-सुबह मिला जबरदस्त सरप्राइज, खाते में आये पांच-पांच हजार रुपये...

चेन्नई: आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, तमिलनाडु की महिलाओं को आज सुबह-सुबह एक सुखद सरप्राइज मिला. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने न केवल सहायता राशि को भविष्य में दोगुना करने का वादा किया, बल्कि चुनाव आचार संहिता की संभावनाओं को देखते हुए तीन महीने का एडवांस और समर बोनस भी खातों में भेज दिया है. हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनावों में महिलाओं को दी गयी योजनाओं का बड़ा प्रभाव देखा गया है.

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को महिलाओं को दी जाने वाली 1,000 रुपये की सहायता राशि (मगलिर उरिमई थोगई) को 'द्रविड़ियन मॉडल 2.0' (द्रमुक के अगले शासन) में बढ़ाकर 2,000 रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि आज सुबह महिलाओं के बैंक खातों में कुल 5,000 रुपये जमा किए गए हैं. इसमें अगले 3 महीनों के लिए 3,000 रुपये की सहायता राशि और 1,000 रुपये का विशेष 'समर पैकेज' शामिल है.

तमिलनाडु में द्रमुक (DMK) सरकार द्वारा 'मगलिर उरिमई थोगई' योजना लागू की जा रही है. इसके तहत 15 सितंबर, 2023 से हर महीने महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपये भेजे जा रहे हैं. अब तक 1.14 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं. मुख्यमंत्री स्टालिन ने पिछले साल अप्रैल में घोषणा की थी कि नए लाभार्थियों को जोड़ने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा.

इसी के अनुसार, पिछले साल जून में तमिलनाडु में 9,000 जगहों पर 'मुख्यमंत्री जनता के साथ' (मक्कदु़लदान मुतल्वर) शिविर आयोजित किए गए थे. इन शिविरों के चौथे चरण में महिलाओं की सहायता राशि के लिए आवेदन जमा किए गए थे. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जो लोग पिछली बार नामांकन से छूट गए थे, वे भी इस बार पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे अब सहायता पाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 1.31 करोड़ हो गई है.

द्रविड़ मॉडल शासन के अगले कुछ महीनों में समाप्त होने के मद्देनजर, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की सहायता राशि पहले ही खाते में जमा कर दी गई है. उन्होंने यह भी बताया कि 'समर स्पेशल' (गर्मियों के विशेष तोहफे) के रूप में कुल 2,000 रुपये जमा किए गए हैं, जिससे आज सुबह कुल राशि 5,000 रुपये हो गई है.