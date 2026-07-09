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तमिलनाडु सरकार का विक्रम सोलर के साथ 15,037 करोड़ रुपये के BESS संयंत्र के लिए करार, 2,600 नौकरियों के मौके बनेंगे

मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में विक्रम सोलर के नए प्लांट के लिए एग्रीमेंट साइन. ( ETV Bharat )