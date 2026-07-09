तमिलनाडु सरकार का विक्रम सोलर के साथ 15,037 करोड़ रुपये के BESS संयंत्र के लिए करार, 2,600 नौकरियों के मौके बनेंगे
तमिलनाडु सरकार और विक्रम सोलर ने एक नए प्लांट के लिए एमओयू साइन किया है. कंपनी तिरुनेलवेली जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्लांट लगाएगी.
Published : July 9, 2026 at 6:32 PM IST
तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) : तमिलनाडु सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी विक्रम सोलर के साथ तिरुनेलवेली जिले के गंगईकोंडन स्थित तमिलनाडु राज्य औद्योगिक संवर्द्धन निगम (एसआईपीसीओटी) औद्योगिक पार्क में 15,037 करोड़ रुपये के निवेश से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
इस परियोजना से 2,670 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह एमओयू सचिवालय में उद्योग, निवेश प्रोत्साहन एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की मौजूदगी में हस्ताक्षरित किया गया.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் முன்னிலையில் இன்று (9.7.2026) தலைமைச் செயலகத்தில், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், திருநெல்வேலி மாவட்டம், சிப்காட் கங்கைகொண்டான் தொழிற்பூங்காவில், 15,037 கோடி ரூபாய்… pic.twitter.com/iQczDiWihY— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 9, 2026
वहीं विक्रम सोलर की ओर से चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ज्ञानेश चौधरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरुण मित्तल और पूंजी निवेश परियोजना निदेशक अश्विनी अग्रवाल मौजूद रहे.
इस अवसर पर तमिलनाडु की उद्योग मंत्री एस. कीर्तना, मुख्य सचिव एम. साइकुमार, अन्य सरकारी अधिकारी और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
इससे पहले 7 जुलाई को हिताची और तमिलनाडु सरकार के बीच एक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर हुए. यह एक विस्तार परियोजना के बारे में है जिसमें 1,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 1,000 लोगों को नौकरी मिलेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समझौते में हिताची विस्तार परियोजनाऔर चेंगलपट्टू में हिताची एनर्जी इंडिया के विनिर्माण विस्तार योजना दोनों शामिल थे.
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