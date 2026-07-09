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तमिलनाडु सरकार का विक्रम सोलर के साथ 15,037 करोड़ रुपये के BESS संयंत्र के लिए करार, 2,600 नौकरियों के मौके बनेंगे

तमिलनाडु सरकार और विक्रम सोलर ने एक नए प्लांट के लिए एमओयू साइन किया है. कंपनी तिरुनेलवेली जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्लांट लगाएगी.

Vikram Solar new plant agreement signed in the presence of Chief Minister Vijay
मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में विक्रम सोलर के नए प्लांट के लिए एग्रीमेंट साइन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 6:32 PM IST

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तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) : तमिलनाडु सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी विक्रम सोलर के साथ तिरुनेलवेली जिले के गंगईकोंडन स्थित तमिलनाडु राज्य औद्योगिक संवर्द्धन निगम (एसआईपीसीओटी) औद्योगिक पार्क में 15,037 करोड़ रुपये के निवेश से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.

इस परियोजना से 2,670 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह एमओयू सचिवालय में उद्योग, निवेश प्रोत्साहन एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की मौजूदगी में हस्ताक्षरित किया गया.

वहीं विक्रम सोलर की ओर से चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ज्ञानेश चौधरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरुण मित्तल और पूंजी निवेश परियोजना निदेशक अश्विनी अग्रवाल मौजूद रहे.

इस अवसर पर तमिलनाडु की उद्योग मंत्री एस. कीर्तना, मुख्य सचिव एम. साइकुमार, अन्य सरकारी अधिकारी और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

इससे पहले 7 जुलाई को हिताची और तमिलनाडु सरकार के बीच एक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर हुए. यह एक विस्तार परियोजना के बारे में है जिसमें 1,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 1,000 लोगों को नौकरी मिलेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समझौते में हिताची विस्तार परियोजनाऔर चेंगलपट्टू में हिताची एनर्जी इंडिया के विनिर्माण विस्तार योजना दोनों शामिल थे.

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