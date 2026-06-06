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तमिलनाडु की सियासत में बड़ा धमाका! DMK नेता के खिलाफ जांच के लिए CM विजय ने उठाया यह कदम

तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ नौकरी के बदले कैश मामले की जांच की अनुमति के लिए राज्यपाल को पत्र भेजा है.

Senthil Balaji
तमिल नाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी. (फाइल) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 5:17 PM IST

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चेन्नईः तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मंत्री और डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए राज्यपाल को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है. पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने 2011 से 2016 तक एआईएडीएमके शासन के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया था. उन पर आरोप लगे थे कि इस अवधि के दौरान, उन्होंने परिवहन विभाग में नौकरी दिलाने के बहाने कई लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूले थे.

सेंथिल बालाजी, उनके भाई अशोक कुमार और उनके निजी सहायकों पी. शनमुगम और एम. कार्तिकेयन के खिलाफ पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर, चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इसमें धोखाधड़ी, उकसाने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उल्लंघन के आरोप शामिल थे.

इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक मामला दर्ज किया और 14 जून 2023 को सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया. जेल में 15 महीने बिताने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर उन्हें सितंबर 2024 में रिहा कर दिया गया था. हालांकि ईडी ने इस मामले में चेन्नई की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन राज्य सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक माना जा रहा है क्योंकि कथित अपराध के समय वह मंत्री पद पर थे.

ईडी ने पिछले साल मई में राज्यपाल की मंजूरी के लिए एक पत्र भेजा था. हालांकि, यह शर्त लगाते हुए पत्र वापस कर दिया गया था कि ऐसा अनुरोध राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए. चूंकि ईडी को अभी तक जरूरी अनुमति नहीं मिली है, इसलिए अदालती कार्यवाही लंबित है.

इसी पृष्ठभूमि में, प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी दिलाने के वादे से जुड़े धोखाधड़ी के आरोपों में सेंथिल बालाजी के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की अनुमति मांगते हुए एक बार फिर तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा है. हाल ही में शपथ लेने वाली TVK सरकार ने राज्यपाल से मंजूरी मांगी है ताकि ईडी मामला दर्ज कर सके और सेंथिल बालाजी के खिलाफ आरोपों की जांच कर सके.

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