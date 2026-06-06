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तमिलनाडु की सियासत में बड़ा धमाका! DMK नेता के खिलाफ जांच के लिए CM विजय ने उठाया यह कदम

चेन्नईः तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मंत्री और डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए राज्यपाल को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है. पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने 2011 से 2016 तक एआईएडीएमके शासन के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया था. उन पर आरोप लगे थे कि इस अवधि के दौरान, उन्होंने परिवहन विभाग में नौकरी दिलाने के बहाने कई लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूले थे.

सेंथिल बालाजी, उनके भाई अशोक कुमार और उनके निजी सहायकों पी. शनमुगम और एम. कार्तिकेयन के खिलाफ पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर, चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इसमें धोखाधड़ी, उकसाने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उल्लंघन के आरोप शामिल थे.

इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक मामला दर्ज किया और 14 जून 2023 को सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया. जेल में 15 महीने बिताने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर उन्हें सितंबर 2024 में रिहा कर दिया गया था. हालांकि ईडी ने इस मामले में चेन्नई की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन राज्य सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक माना जा रहा है क्योंकि कथित अपराध के समय वह मंत्री पद पर थे.