'तमिलनाडु में प्रवासी सुरक्षित हैं...डरने की जरूरत नहीं': ओडिशा के श्रमिक पर हमला के बाद सरकार का बड़ा बयान

तमिलनाडु सरकार ने ओडिशा के एक प्रवासी श्रमिक पर हुए हमले के बाद एक 'सिचुएशन रिपोर्ट' (स्थिति रिपोर्ट) जारी की है.

सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
चेन्नई: दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए तमिलनाडु का माहौल पूरी तरह "सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित" है. राज्य सरकार ने हाल ही में चेन्नई के उत्तरी उपनगर में ओडिशा के एक श्रमिक पर हुए हमले के बाद उपजे तनाव को शांत करने के लिए जारी किया है. सरकार ने एक विशेष 'सिचुएशन रिपोर्ट' के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि प्रवासियों के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

क्या है मामला

तिरुवल्लुर जिले के तिरुत्तणी रेलवे स्टेशन के पास 27 दिसंबर को चार किशोरों (नाबालिगों) के एक गुट ने 34 वर्षीय प्रवासी श्रमिक पर कथित रूप से हमला कर दिया था. बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर ने लोकल ट्रेन में सफर के दौरान इन किशोरों द्वारा रील बनाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्होंने उस पर हमला किया.

पुलिस ने अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया और किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के सामने पेश किया. बोर्ड ने उनमें से तीन को चेंगलपट्टू स्थित 'प्लेस ऑफ सेफ्टी' (सुधार गृह) भेज दिया, जबकि चौथे किशोर को जमानत पर रिहा कर उसके माता-पिता के साथ भेज दिया गया.

सरकार ने दिया आश्वासन

सरकार के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके रहने की जगहों और कार्यस्थलों के आसपास पर्याप्त पुलिस गश्त तैनात की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है, "अन्य राज्यों के श्रमिकों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें भी की जा रही हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है."

रील वायरल नहीं करने का अनुरोध

विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 'कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों' (CICLs) ने इंस्टाग्राम रील अपलोड करने के इरादे से ओडिशा के व्यक्ति पर हमला किया था. विज्ञप्ति में जनता से अनुरोध किया गया कि वे "मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले के वीडियो को प्रसारित न करें, क्योंकि अन्यथा इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है."

पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई

पीड़ित की शिकायत पर तिरुत्तणी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पीड़ित को रेस्क्यू किया गया. उन्हें तिरुत्तणी के एक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए तिरुवल्लुर के सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. शुरुआती खबरों में पीड़ित को महाराष्ट्र का निवासी बताया गया था, जबकि सरकार द्वारा जारी बयान में उनके राज्य (ओडिशा) का खुलासा किया गया है.

