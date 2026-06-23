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तमिलनाडु अमोनिया गैस त्रासदी: मरने वालों की संख्या 7 हुई, ओडिशा सरकार ने अनुग्रह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये की

तिरुवल्लूर: अमोनिया गैस लीक के बाद NDRF कर्मियों ने मौके का मुआयना किया ( IANS )