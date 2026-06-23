तमिलनाडु अमोनिया गैस त्रासदी: मरने वालों की संख्या 7 हुई, ओडिशा सरकार ने अनुग्रह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये की
ओडिशा सरकार ने तमिलनाडु गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ा कर 10 लाख रुपये की
Published : June 23, 2026 at 9:45 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में अमोनिया गैस रिसाव की घटना में जान गंवाने वाले राज्य के प्रत्येक श्रमिक के परिजन के लिए मंगलवार को अनुग्रह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी. तमिलनाडु अमोनिया गैस रिसाव में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है.
21 जून को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक निजी समुद्री खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण और निर्यात इकाई में अमोनिया गैस लीक होने की घटना में ओडिशा के छह लोगों की मौत हो गई.
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि माझी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. हालांकि, उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक श्रमिक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन मंगलवार को उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया.
इस बीच, तमिलनाडु में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि राज्य (ओडिशा) की पांच महिलाओं का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनके शवों को मंगलवार शाम या बुधवार सुबह विमान से ओडिशा पहुंचाया जाएगा. बताया गया है कि एक अधिकारी आज शाम 7:00 बजे विशेष उड़ान के माध्यम से पार्थिव शरीर के साथ भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे.
अधिकारियों ने बताया कि घटना में जान गंवाने वाली सभी छह महिलाएं क्योंझर जिले की रहने वाली थीं. वे सभी जुआंग समुदाय से थीं, जो 'विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह' (पीवीटीजी) है. मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा, "ओडिशा सरकार ने अधिकारियों की एक टीम भेजी है, जिसमें श्रम विभाग के एक विशेष सचिव भी शामिल हैं. मैं तमिलनाडु के मुख्य सचिव से संपर्क में हूं. शवों को लाने के लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है."
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में हुए अमोनिया गैस रिसाव हादसे में ओडिशा के कई मजदूरों की मौत से पूरे राज्य में शोक की लहर है. पांच मृतकों के पार्थिव शरीर आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे. मिली जानकारी के अनुसार सेंट पीटर एंड पॉल सीफूड एक्सपोर्ट कंपनी में रविवार को हुई दुर्घटना में एक और महिला मजदूर की मौत हो गई.
क्योंझर सदर थाना अंतर्गत कोडीपासा गांव की रहने वाली सजनी जुआंग की इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके साथ ही मरने वाले ओडिया मजदूरों की संख्या 7 हो गई है. सभी मृतक जुआंग समुदाय के हैं और ज्यादातर क्योंझर जिले के तेलकोई ब्लॉक अंतर्गत रंगामटिया गांव और बंसापाल इलाके के निवासी हैं.
पांचों मृतक मजदूरों के पार्थिव शरीर आज रात 7:00 बजे विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचाए जाने की खबर मिली थी. एक अधिकारी शवों को लेकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. ओडिशा से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल चेन्नई में है. यहां पहुंचने के बाद पार्थिव शरीरों को भुवनेश्वर एयरपोर्ट से सीधे क्योंझर ले जाया जाएगा.
ये भी पढ़ें: तिरुवल्लूर: अमोनिया लीक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई, मंत्री परवेज ने तमिलनाडु विधानसभा में पुष्टि की