श्रीलंकाई नेवी लगातार कर रही भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार, क्या है इसका पक्का समाधान?
16 दिसंबर, 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में भी मछुआरों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया.
Published : January 6, 2026 at 2:39 PM IST
चेन्नई: भारत और श्रीलंका के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा समझौते का उल्लंघन करते हुए, श्रीलंकाई जलमार्गों में मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नेवी द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी एक बार-बार होने वाली घटना रही है.
हालांकि, पिछले चार सालों की तुलना में, 2025 में मछुआरों की गिरफ्तारी, हमलों और नाव जब्त करने की संख्या में कमी आई है. भारत और श्रीलंका के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा समझौता 1974 में हुआ था. इसके अलावा, 1976 में भारत और श्रीलंका सरकारों के बीच हुए एक और समझौते के मुताबिक, भारतीय मछली पकड़ने वाली नावों और मछुआरों को श्रीलंकाई जलमार्गों में मछली पकड़ने से मना किया गया है.
इसके बावजूद, तमिलनाडु के मछुआरों को समय-समय पर श्रीलंकाई नेवी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री पार करने और श्रीलंकाई पानी के रास्तों में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार करती है. इतना ही नहीं भारतीय मछुआरों से उनका सामान जब्त कर लिया जाता है, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है और मछुआरों पर हमला भी किया जाता है.
हाल ही में, मयिलादुथुराई जिले के 9 मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने गिरफ्तार किया था. इस घटना के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 3 जनवरी को विदेश मंत्री जयशंकर को एक चिट्ठी लिखी थी.
जयशंकर को लिखे पत्र में एमके स्टालिन ने अपील की थी कि, श्रीलंकाई नेवी द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए सही कूटनीतिक माध्यमों के जरिए जरूरी कदम उठाए जाएं और श्रीलंकाई कस्टडी में मौजूद सभी मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नावों की तुरंत रिहाई पक्की की जाए. यहां, हम 2022 से 2025 तक श्रीलंकाई नेवी द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी से जुड़े डेटा को देखेंगे....
- साल 2022
229 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया. 10 मछुआरों पर हमला किया गया. 31 मछली पकड़ने वाली नावें जब्त की गईं.
- साल 2023
220 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया. 28 मछुआरों पर हमले हुए. 33 मछली पकड़ने वाली नावें जब्त की गईं.
- साल 2024
526 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया. 20 मछुआरों पर हमले हुए. 72 मछली पकड़ने वाली नावें जब्त की गईं.
- साल 2025
172 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया. 2 मछुआरों पर हमले हुए और 18 मछली पकड़ने वाली नावें जब्त की गईं.
- पिछले चार सालों की तुलना करें, तो आंकड़े बताते हैं कि 2025 में मछुआरों की गिरफ्तारी, हमलों और नाव जब्त करने की संख्या में कमी आई है. यह ध्यान देने वाली बात है कि अभी, तमिलनाडु के 73 मछुआरे और 251 मछली पकड़ने वाली नावें श्रीलंका में बंदी हैं.
पिछले साल (2025) में हुई गिरफ्तारी की घटनाएं
27 जनवरी को, पुडुचेरी राज्य के कराईकल जिले से 360 ट्रॉलर से मछली पकड़ते समय, पुडुक्कोट्टई के 13 मछुआरों को नेदुनथीवु के पास उनकी नाव के साथ समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
3 फरवरी को, जब 200 से ज्यादा ट्रॉलर मंडपम तट से मछली पकड़ने गए थे, श्रीलंकाई नेवी ने मन्नार बॉर्डर के पास 10 मछुआरों को गिरफ्तार किया और एक नाव जब्त कर ली. उसी महीने की 9 फरवरी को, श्रीलंकाई नेवी ने रामेश्वरम से 14 मछुआरों को गिरफ्तार किया और 2 ट्रॉलर जब्त किए. 27 मार्च को, श्रीलंकाई नेवी ने कच्चाथीवु के पास रामेश्वरम के 11 मछुआरों को गिरफ्तार किया. 29 जुलाई को, धनुषकोडी के पास मछली पकड़ रहे 14 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया.
6 अगस्त को, रामेश्वरम के 14 मछुआरों को समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. 9 अक्टूबर को, श्रीलंकाई नेवी ने रात में तमिलनाडु के 47 मछुआरों को गिरफ्तार किया और 5 ट्रॉलर जब्त कर लिए. 3 नवंबर को, तमिलनाडु और कराईकल के 35 मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने गिरफ्तार किया. 10 नवंबर को, श्रीलंकाई नेवी ने 14 मछुआरों को गिरफ्तार किया और उनकी नाव जब्त कर ली.
भारत सरकार लगातार श्रीलंका सरकार से द्विपक्षीय तंत्र, राजनयिक चैनल और आधिकारिक बैठकों के जरिए श्रीलंका में गिरफ्तार तमिलनाडु के मछुआरों की जल्द रिहाई और उनकी ज़ब्त की गई नावों को वापस दिलाने की अपील कर रही है.
इसी कोशिश के तहत, 16 दिसंबर, 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था. इन सभी बैठकों में, भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इस मुद्दे पर सिर्फ मानवीय और रोज़ी-रोटी के आधार पर ही विचार किया जाना चाहिए. मार्च 2025 में, तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच तमिलनाडु के मछुआरों की समस्याओं पर श्रीलंका में एक सलाह-मशविरा वाली बैठक हुई थी.
उस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि दोनों देशों की सरकारों को बातचीत करनी चाहिए और दोनों देशों के मछुआरों की समस्याओं का पक्का हल निकालना चाहिए. तमिलनाडु के मछुआरों की उम्मीद है कि अगर दोनों देशों की सरकारें मछुआरों की समस्या का पक्का हल निकालने के लिए हाई लेवल बातचीत करें तो सही हल निकल सकता है.
ये भी पढ़ें: जयशंकर के श्रीलंका दौरे के बीच 12 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार, CM स्टालिन ने स्थायी समाधान की उठाई मांग