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सऊदी अरब में ईरानी समुद्री डाकुओं के हमले में दो भारतीय मछुआरों की मौत, दो घायल

सऊदी अरब की नेवी मृत मछुआरे मावीरन का शव मिलने की जांच कर रही है.

गंभीर रूप से घायल मावीरन की मौके पर ही मौत हो गई. शंकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि दो अन्य मछुआरों को मामूली चोटें आई थीं. घटना की जानकारी मिलने पर सऊदी अरब की नेवी ने तीनों घायल मछुआरों को बचाया और उन्हें अस्पताल भेजा.

मयिलाडुतुरै जिले के सिरकाजी तालुका के मछुआरे मावीरन (उम्र 40), शंकर, पालराज और कुड्डालोर जिले के मणिकंदन सऊदी अरब में रहते हैं और मछली पकड़ने का काम करते हैं. ऐसे में, 10 अगस्त की सुबह मावीरन और अन्य लोग गहरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे. उसी समय, वहां आए ईरानी समुद्री डाकुओं ने उनकी नाव लूटने की कोशिश की. इससे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया. इससे गुस्साए ईरानी समुद्री डाकुओं ने मछुआरों को गोली मार दी.

मयिलाडुतुरै (तमिलनाडु): समुद्र में मछली पकड़ते समय गोलीबारी की घटना में घायल हुए तमिलनाडु के मछुआरे शंकर की गुरुवार को सऊदी अरब में मौत हो गई. इस घटना में पहले ही एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई थी, ईरानी समुद्री डाकुओं ने समुद्र में उन पर हमला किया था.

इस बीच, साथी मछुआरों से मिली जानकारी के आधार पर, मयिलाडुतुरै जिला मत्स्य विभाग और थिरुमुलईवासल कोस्ट गार्ड ग्रुप पुलिस ने भारतीय विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी है.

पिछले 10 दिनों से सऊदी अरब में रह रहे मावीरन के परिवार ने केंद्र और राज्य सरकारों से उनके शव को तमिलनाडु लाने के लिए कदम उठाने की अपील की है.

मछुआरों की हत्या पर मंत्री ने विधानसभा में दिया बयान

विधायक शिवकुमार और ताली रामचंद्रन ने सऊदी अरब में ईरानी समुद्री डाकुओं द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गोली मारकर हत्या के मुद्दे को उठाया और सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी.

इस पर जवाब देते हुए मंत्री आधव अर्जुन ने कहा, "पिछले साल मई और जुलाई के महीनों में मयिलाडुतुरै के मावीरन, शंकर, बलराज और मणिकंदन मछली पकड़ने के लिए सऊदी अरब गए थे. जब वे वहां मछली पकड़ने गए, तो उन पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और उन्होंने खुद को बचाने के लिए समुद्री डाकुओं से बचने की कोशिश की. उस समय, समुद्री डाकुओं ने मछुआरों पर गोली चला दी. मावीरन की मौके पर ही मौत हो गई."

उन्होंने बताया, "घटना की जांच चल रही है, इसलिए मारे गए मावीरन का शव भारत भेजने में देरी हुई है. जिला कलेक्टर मावीरन के शव को तमिलनाडु लाने के लिए कदम उठा रहे हैं. इसके अलावा, मत्स्य पालन विभाग के सचिव मारे गए लोगों के शव और घायलों को तमिलनाडु लाने के लिए राजनयिक कोशिशों में लगे हुए हैं."

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