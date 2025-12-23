ETV Bharat / bharat

जयशंकर के श्रीलंका दौरे के बीच 12 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार, CM स्टालिन ने स्थायी समाधान की उठाई मांग

रामनाथपुरम (तमिलनाडु): श्रीलंकाई नौसेना द्वारा रामेश्वरम के 12 मछुआरों की गिरफ्तारी के बाद, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नावों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है. पत्र में उन्होंने लिखा कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी और नावों की जब्ती से मछुआरों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है.

कैसे पकड़े गये मछुआरेः

सोमवार 22 दिसंबर की सुबह रामेश्वरम मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से 2,500 से अधिक मछुआरे 300 से अधिक ट्रॉलरों में समुद्र में गए थे. वे आज तड़के लगभग 2 बजे धनुषकोडी और तलैमन्नार के बीच मछली पकड़ रहे थे. उसी समय, गश्त कर रहे श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने प्रभात, संध्या निविस्टर, जेम्स, गियास राज, डोजा और एंथनी डेलमैन सहित 12 मछुआरों को थांगाचिमडम के जोतिबासु के एक ट्रॉलर के साथ गिरफ्तार कर लिया.

उन्हें तलैमन्नार नौसेना बेस ले जाया गया. श्रीलंकाई नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि वहां उनसे पूछताछ की गई और फिर उन्हें मन्नार मत्स्य विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया.

मछुआरों की मांगः

क्रिसमस और नए साल के जश्न के करीब आने के बीच, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 12 मछुआरों की गिरफ्तारी बेहद दुखद और चिंताजनक हैं. मछुआरों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि मानवीय आधार पर गिरफ्तार मछुआरों और जब्त की गई नाव को छुड़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए.