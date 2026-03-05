ETV Bharat / bharat

'डोरा' शब्द सुनते ही आंखों में खौफ दिखने लगा', इससे मछुआरे क्यों डरते हैं, जानिए वजह

चेन्नई : जब बच्चे 'डोरा' शब्द सुनते हैं, तो उनके दिमाग में टीवी पर दिखने वाला एक कार्टून किरदार आता है. हमने देखा है कि बच्चे यह नाम सुनकर उत्साहित हो जाते हैं. लेकिन तमिलनाडु के मछुआरों के लिए 'डोरा' नाम सुनते ही डर बैठ जाता है. जी हां, 'डोरा' श्रीलंका नौसेना की एक नाव का नाम है. यह नाव, जिसका इस्तेमाल श्रीलंका नौसेना तमिलनाडु के उन मछुआरों को पकड़ने के लिए करती है जो कथित तौर पर सीमा पार कर रहे होते हैं, बहुत तेज गति से चल सकती है.

रामेश्वरम के मछुआरे गोर्बाचेव ने अपना दुख साझा करते हुए कहा, "अगर उन्हें पता चलता है कि तमिलनाडु के मछुआरे सीमा पार कर रहे हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों, वे रडार से उनका पता लगाते हैं और कुछ ही मिनटों में उस इलाके में पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं."

इस नाव और इसके नाम को सुनकर तमिलनाडु के मछुआरों की आंखों में डर साफ दिखाई देता है.गोर्बाचेव ने क्रिसमस मनाने के लिए मछली पकड़ने जाते समय श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद श्रीलंकाई जेल में झेली गई क्रूरता के बारे में रोते हुए बताया. ईटीवी भारत की टीम कच्चाथीवू मंदिर उत्सव के लिए रामेश्वरम से कच्चाथीवू तक नाव से गई थी.

उस समय नाव पर मौजूद मछुआरे गोर्बाचेव से मछली पकड़ने के उद्योग के बारे में बात करते हुए हमें अपने कई अनुभव बताए. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "जब नाव भारतीय सीमा पार करके श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, तो अचानक उनका चेहरा बदल गया. गोर्बाचेव ने पास से गुजर रही श्रीलंकाई नौसेना की नाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस नाव का नाम ‘डोरा’ है. यह वही नाव है जो न केवल रामेश्वरम के मछुआरों को बल्कि पूरे तमिलनाडु के मछुआरों को डराती है."

उन्होंने कहा, "जब हम मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए, तो हमारा जीपीएस खराब हो गया और हम गलती से श्रीलंका की सीमा में घुस गए. एक नाव ने पलक झपकते ही हमें पकड़ लिया. इस नाव में आने वालों को देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और नाव से ले जाया जाता है. 24 दिसंबर को मेरे समेत 12 लोगों को सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.उन्होंने हमें तुरंत अपनी नाव में बिठाया और पीटना शुरू कर दिया. फिर वे हमें जाफना की अदालत ले गए. अदालत जाते समय, उन्होंने हमारे हाथ जंजीरों से बांध दिए, जैसे किसी आतंकवादी कृत्य में शामिल लोगों के हाथ बांधे जाते हैं. उस समय हमें लगा जैसे हमारी जान ही चली गई हो. श्रीलंका की जेल में हर दिन बहुत ही क्रूर था."

अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, "हमें दिन में तीन वक्त का खाना भी नहीं मिलता था. हमें एक ऐसी जेल में कैद किया गया था, जहां विभिन्न देशों के गांजा और मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधियों को रखा जाता था. हर बार जब हम अदालत जाते, तो वे हमें हाथों में जंजीर डालकर ले जाते थे. जब मामला खत्म हुआ और हम पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया, तो हमने उसे चुका दिया और वापस आ गए.अदालत जुर्माना लगाएगी और हमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान करना होगा. अन्यथा, वे हमारे सिर मुंडवा देंगे और हमें दूसरी जेल में स्थानांतरित कर देंगे. वे तुरंत भारतीय विदेश मंत्रालय को हमारी गिरफ्तारी की सूचना देंगे. फिर हमें विदेश मंत्रालय के वकीलों के माध्यम से अदालत में बहस करनी होगी. मामला खत्म होने के बाद, वे हमें अकेले छोड़ देंगे. और हमारी नावें वहीं खड़ी रहेंगी."