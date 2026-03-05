ETV Bharat / bharat

'डोरा' शब्द सुनते ही आंखों में खौफ दिखने लगा', इससे मछुआरे क्यों डरते हैं, जानिए वजह

डोरा सुनते ही उनकी रूह कांप जाती है. वो खौफनाक मंजर सामने आ जाता है, जिससे वे बाहर निकले हैं. पढ़ें पूरी स्टोरी.

Fisherman
तमिलनाडु के मछुआरे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 2:17 PM IST

8 Min Read
चेन्नई : जब बच्चे 'डोरा' शब्द सुनते हैं, तो उनके दिमाग में टीवी पर दिखने वाला एक कार्टून किरदार आता है. हमने देखा है कि बच्चे यह नाम सुनकर उत्साहित हो जाते हैं. लेकिन तमिलनाडु के मछुआरों के लिए 'डोरा' नाम सुनते ही डर बैठ जाता है. जी हां, 'डोरा' श्रीलंका नौसेना की एक नाव का नाम है. यह नाव, जिसका इस्तेमाल श्रीलंका नौसेना तमिलनाडु के उन मछुआरों को पकड़ने के लिए करती है जो कथित तौर पर सीमा पार कर रहे होते हैं, बहुत तेज गति से चल सकती है.

रामेश्वरम के मछुआरे गोर्बाचेव ने अपना दुख साझा करते हुए कहा, "अगर उन्हें पता चलता है कि तमिलनाडु के मछुआरे सीमा पार कर रहे हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों, वे रडार से उनका पता लगाते हैं और कुछ ही मिनटों में उस इलाके में पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं."

इस नाव और इसके नाम को सुनकर तमिलनाडु के मछुआरों की आंखों में डर साफ दिखाई देता है.गोर्बाचेव ने क्रिसमस मनाने के लिए मछली पकड़ने जाते समय श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद श्रीलंकाई जेल में झेली गई क्रूरता के बारे में रोते हुए बताया. ईटीवी भारत की टीम कच्चाथीवू मंदिर उत्सव के लिए रामेश्वरम से कच्चाथीवू तक नाव से गई थी.

उस समय नाव पर मौजूद मछुआरे गोर्बाचेव से मछली पकड़ने के उद्योग के बारे में बात करते हुए हमें अपने कई अनुभव बताए. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "जब नाव भारतीय सीमा पार करके श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, तो अचानक उनका चेहरा बदल गया. गोर्बाचेव ने पास से गुजर रही श्रीलंकाई नौसेना की नाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस नाव का नाम ‘डोरा’ है. यह वही नाव है जो न केवल रामेश्वरम के मछुआरों को बल्कि पूरे तमिलनाडु के मछुआरों को डराती है."

उन्होंने कहा, "जब हम मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए, तो हमारा जीपीएस खराब हो गया और हम गलती से श्रीलंका की सीमा में घुस गए. एक नाव ने पलक झपकते ही हमें पकड़ लिया. इस नाव में आने वालों को देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और नाव से ले जाया जाता है. 24 दिसंबर को मेरे समेत 12 लोगों को सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.उन्होंने हमें तुरंत अपनी नाव में बिठाया और पीटना शुरू कर दिया. फिर वे हमें जाफना की अदालत ले गए. अदालत जाते समय, उन्होंने हमारे हाथ जंजीरों से बांध दिए, जैसे किसी आतंकवादी कृत्य में शामिल लोगों के हाथ बांधे जाते हैं. उस समय हमें लगा जैसे हमारी जान ही चली गई हो. श्रीलंका की जेल में हर दिन बहुत ही क्रूर था."

अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, "हमें दिन में तीन वक्त का खाना भी नहीं मिलता था. हमें एक ऐसी जेल में कैद किया गया था, जहां विभिन्न देशों के गांजा और मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधियों को रखा जाता था. हर बार जब हम अदालत जाते, तो वे हमें हाथों में जंजीर डालकर ले जाते थे. जब मामला खत्म हुआ और हम पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया, तो हमने उसे चुका दिया और वापस आ गए.अदालत जुर्माना लगाएगी और हमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान करना होगा. अन्यथा, वे हमारे सिर मुंडवा देंगे और हमें दूसरी जेल में स्थानांतरित कर देंगे. वे तुरंत भारतीय विदेश मंत्रालय को हमारी गिरफ्तारी की सूचना देंगे. फिर हमें विदेश मंत्रालय के वकीलों के माध्यम से अदालत में बहस करनी होगी. मामला खत्म होने के बाद, वे हमें अकेले छोड़ देंगे. और हमारी नावें वहीं खड़ी रहेंगी."

पिछले कुछ वर्षों में ही 200 से अधिक नावें पकड़ी जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि मेरी नाव भी वहीं फंसी हुई है. हम उस दिन मछली पकड़ने गए थे क्योंकि सुबह-सुबह 'क्रिसमस' था. हमने उस पैसों से त्योहार मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह हमारे लिए 'काला क्रिसमस' बन गया.” उन्होंने आगे कहा, "अगर केंद्र सरकार श्रीलंका सरकार से एक शब्द भी कहे, तो वे तुरंत उन नावों को छोड़ देंगे, लेकिन वे बात करने से इनकार कर रहे हैं. हर दिन जब हम समुद्र में जाते हैं, तो हमें डर लगता है कि हम वापस लौटेंगे या नहीं. हम इस धंधे में इसलिए लगे हैं क्योंकि एक बार मछली पकड़ने जाने पर हमें 2 से 3 हजार रुपये मिलते हैं."

उन्होंने कहा, "मैंने 50 लाख रुपये के निवेश से एक नाव खरीदी थी और मछली पकड़ने का काम करता था, लेकिन वह नाव श्रीलंका में फंसी हुई है, जिससे मेरी आजीविका पूरी तरह खतरे में है. क्या वह नाव वापस मिलेगी? यह एक बड़ा संदेह है. इसके अलावा, अगर हमें जुर्माने के नाम पर करोड़ों रुपये देने को कहा जाता है, तो हम, जो मछली पालन उद्योग पर निर्भर हैं, कैसे चुका सकते हैं? केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी समस्या पर पूरा ध्यान देना चाहिए."

श्रीलंका नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है. 'पाल जलडमरूमध्य' क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर विवाद के कारण, श्रीलंका सीमा के पास मछली पकड़ने जाने वाले तमिलनाडु के मछुआरों को अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता है. वर्ष 2026 में जनवरी से फरवरी के अंत तक 78 से अधिक मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

  • इस साल तमिलनाडु में मछुआरों की गिरफ्तारी की घटनाएं -
  • 3 जनवरी - त्रिची के पास 9 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया.
  • 13 जनवरी - रामेश्वरम क्षेत्र से 10 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया.
  • 16 फरवरी - नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई और कराईकल क्षेत्रों से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया.
  • 19 फरवरी - रामेश्वरम और मंडपम क्षेत्रों से 22 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी चार नौकाएं जब्त की गईं.
  • 23 फरवरी - श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के पास पंबन क्षेत्र से 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया. उनकी मछली पकड़ने वाली नाव जब्त कर ली गई
  • वर्तमान में, श्रीलंका की जेलों में तमिलनाडु के 116 मछुआरे बंद हैं और 259 नौकाएं जब्त की जा चुकी हैं.
  • 1980 के दशक से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के हजारों मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हाल के वर्षों में गिरफ्तारियों के आंकड़े इस प्रकार हैं:2022 में 229 मछुआरे, 2023 में 220 मछुआरे, 2024 में 526 मछुआरे और 2025 में 172 मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं.
  • 2025 के अंत तक कुल मिलाकर लगभग 1,147 मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 2026 के सिर्फ दो महीनों में 78 से अधिक गिरफ्तारियों के साथ, कुल संख्या 1,225 का आंकड़ा पार कर गई है.

इसी तरह, अकेले जून 2024 से अब तक 425 मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा, श्रीलंका की रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 40 वर्षों में नौसेना द्वारा 1000 से अधिक भारतीय मछुआरों की हत्या की जा चुकी है. मछुआरा संघों ने दोनों देशों के मछुआरों से इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक साथ बैठकर बातचीत करने का आग्रह किया है.

ईटीवी भारत तमिलनाडु से बात करते हुए, श्रीलंका के समुद्री मामलों के मंत्री रामलिंगम ने कहा, "तमिलनाडु के मछुआरों से जब्त की गई 100 से अधिक नौकाओं को वापस लौटाने की संभावनाएं हैं. पहले चरण में, मानवीय आधार पर कानूनी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और मरम्मत की गई 28 नौकाओं को जल्द ही मछुआरों को सौंप दिया जाएगा. मरम्मत से परे नौकाओं को छोड़कर, बाकी नौकाओं को उचित तरीके से सौंप दिया जाएगा."

