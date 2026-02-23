ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 97.37 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए

तमिलनाडु में SIR के बाद जारी फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है. वोटर लिस्ट में 5.67 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए.

तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक और अन्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 5:07 PM IST

चेन्नई: निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, बड़े पैमाने पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट (अंतिम मतदाता सूची) सोमवार को आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है. तमिलनाडु में आज जारी फाइनल वोटर लिस्ट में 5.67 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं.

तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए, पिछले नवंबर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया गया था. विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले तमिलनाडु में 6.41 करोड़ वोटर थे, जबकि नवंबर में हुए एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर 5.43 करोड़ रह गई. खास तौर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद, लगभग 97.37 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए.

निर्वाचन आयोग (ANI)

इसके बाद 19 दिसंबर से, जब वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और सही करने के लिए समय दिया गया. इसके बाद, 24.47 लाख लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया, जिसमें 17.10 लाख लोग इसमें अपना नाम जोड़ना चाहते थे, 1.84 लाख लोग अपना नाम हटाना चाहते थे, और 5.51 लोग अपना नाम बदलना चाहते थे.

ऐसे में तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने आज तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की. इसके मुताबिक, SIR के काम के बाद तमिलनाडु में कुल मतदाताओं की संख्या 5,67,07,380 है. इनमें से पुरुष वोटर की संख्या 2,77,38,925, महिला वोटर की संख्या 2,89,60,838 और थर्ड जेंडर 7,617 हैं.

तमिलनाडु में अभी जारी फाइनल वोटर लिस्ट के मुताबिक, चेंगलपट्टू जिले के शोलिंगनल्लूर चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5.36 लाख वोटर हैं. चेन्नई जिले के पोर्ट चुनाव क्षेत्र में सबसे कम 1.16 लाख वोटर हैं.

अर्चना पटनायक ने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट तमिलनाडु के मुख्य चुनाव की वेबसाइट https://elections.tn.gov.in पर देखी जा सकती है, और जिन मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो गई है, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 18 से 19 साल के वोटर जो पहली बार वोटर के तौर पर रजिस्टर हुए हैं और जिन्होंने करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, उन्हें उनके पंजीकृत घर के पते पर एक्सप्रेस मेल से चुनाव पहचान पत्र (EPIC) जारी किया जाएगा.

इसके अलावा, चुनाव से जुड़ी जानकारी पाने के लिए लोग जिला संपर्क केंद्र के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ में यह भी बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से टोल-फ्री नंबर 1800-4252-1950 पर भी जानकारी ली जा सकती है.

