तमिलनाडु में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 97.37 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए

चेन्नई: निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, बड़े पैमाने पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट (अंतिम मतदाता सूची) सोमवार को आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है. तमिलनाडु में आज जारी फाइनल वोटर लिस्ट में 5.67 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं.

तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए, पिछले नवंबर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया गया था. विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले तमिलनाडु में 6.41 करोड़ वोटर थे, जबकि नवंबर में हुए एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर 5.43 करोड़ रह गई. खास तौर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद, लगभग 97.37 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए.

निर्वाचन आयोग (ANI)

इसके बाद 19 दिसंबर से, जब वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और सही करने के लिए समय दिया गया. इसके बाद, 24.47 लाख लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया, जिसमें 17.10 लाख लोग इसमें अपना नाम जोड़ना चाहते थे, 1.84 लाख लोग अपना नाम हटाना चाहते थे, और 5.51 लोग अपना नाम बदलना चाहते थे.

ऐसे में तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने आज तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की. इसके मुताबिक, SIR के काम के बाद तमिलनाडु में कुल मतदाताओं की संख्या 5,67,07,380 है. इनमें से पुरुष वोटर की संख्या 2,77,38,925, महिला वोटर की संख्या 2,89,60,838 और थर्ड जेंडर 7,617 हैं.