IIT कैंपस के अंदर छात्रा पर हमला, आरोपी फरार, स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन

चेन्नई: केरल के पलक्कड़ में आईआईटी कैंपस में एक छात्रा पर सोमवार रात एक अज्ञात हमलावर ने हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और पीठ में चोट आई है. पुलिस के अनुसार, हमला पलक्कड़ के कांजीकोड में स्थित आईआईटी कैंपस में रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब तमिलनाडु के सेलम की रहने वाली अंतिम वर्ष की छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे से डाइनिंग हॉल की ओर जा रही थी.

पुलिस ने बताया कि हमलावर ने मौके से भागने से पहले छात्रा के सिर पर पीछे से किसी नुकीली चीज से हमला किया. छात्रा के सिर और पीठ पर चोटें आईं, उसे कोयंबटूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

पलक्कड़ जिले के एसपी अजीत कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि वे कैंपस और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं. इस बात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि हमलावर कैंपस के बाहर का है या नहीं. उन्होंने कहा कि जांच का दायरा कैंपस के पास रहने वाले दूसरे राज्यों के श्रमिकों तक भी बढ़ाया जाएगा.

एसपी ने कहा कि चूंकि कैंपस में यह तीसरी ऐसी घटना है, इसलिए तथ्यों का पता लगाने के लिए पूरी जांच चल रही है.