IIT कैंपस के अंदर छात्रा पर हमला, आरोपी फरार, स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन

आईआईटी पलक्कड़ कैंपस में तमिलनाडु की रहने वाली अंतिम वर्ष की छात्रा पर एक हमलावर ने नुकीली चीज से हमला किया और फरार हो गया.

Tamil Nadu Female Student Injured In Attack Inside IIT Palakkad Campus
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 7:57 AM IST

2 Min Read
चेन्नई: केरल के पलक्कड़ में आईआईटी कैंपस में एक छात्रा पर सोमवार रात एक अज्ञात हमलावर ने हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और पीठ में चोट आई है. पुलिस के अनुसार, हमला पलक्कड़ के कांजीकोड में स्थित आईआईटी कैंपस में रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब तमिलनाडु के सेलम की रहने वाली अंतिम वर्ष की छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे से डाइनिंग हॉल की ओर जा रही थी.

पुलिस ने बताया कि हमलावर ने मौके से भागने से पहले छात्रा के सिर पर पीछे से किसी नुकीली चीज से हमला किया. छात्रा के सिर और पीठ पर चोटें आईं, उसे कोयंबटूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

पलक्कड़ जिले के एसपी अजीत कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि वे कैंपस और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं. इस बात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि हमलावर कैंपस के बाहर का है या नहीं. उन्होंने कहा कि जांच का दायरा कैंपस के पास रहने वाले दूसरे राज्यों के श्रमिकों तक भी बढ़ाया जाएगा.

एसपी ने कहा कि चूंकि कैंपस में यह तीसरी ऐसी घटना है, इसलिए तथ्यों का पता लगाने के लिए पूरी जांच चल रही है.

कैंपस में सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में, रात में करीब 200 छात्रों ने गेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करने वालों ने हमलावर को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाने की मांग की. वहीं, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कैंपस में बार-बार हो रहे हमलों के प्रति अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. एक छात्र ने कहा, "यह स्पष्ट नहीं है कि हमलावर कैंपस के बाहर का है या नहीं. अगर ऐसा है, तो उन्हें इस बात की जांच करनी चाहिए कि वह कैंपस में कैसे घुसा."

वहीं, छात्रा पर हमले को लेकर IIT पलक्कड़ प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

