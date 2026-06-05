अन्नामलाई का बीजेपी से इस्तीफा मंजूर, नितिन नबीन ने दी मंजूरी
तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से अन्नामलाई पार्टी से नाराज चल रहे थे.
Published : June 5, 2026 at 11:32 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज शुक्रवार को तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. जानकारी के मुताबिक उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी मंजूरी दे दी.
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अन्नामलाई ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर किए प्रेस नोट में बताया गया कि तत्काल प्रभाव से अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं. लेटर में लिखा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया है.
BJP National President Nitin Nabin has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Ex-State President K Annamalai from the primary membership of the Party. pic.twitter.com/gYvMKYeVJH— ANI (@ANI) June 5, 2026
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