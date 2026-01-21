ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु चुनाव 2026: NDA में शामिल हुई दिनाकरन की AMMK

टीटीवी दिनाकरन ( ETV Bharat )

चेन्नई: अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के जनरल सेक्रेटरी टीटीवी दिनाकरन ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) तमिलनाडु के चुनाव इंचार्ज पीयूष गोयल से मुलाकात की. यह मीटिंग इस घोषणा के बाद हो रही है कि एएमएमके 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल होगी. यह मीटिंग इस घोषणा के बाद हो रही है कि एएमएमके 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल होगी. इससे पहले दिन में दिनाकरन ने कहा कि पुराने मतभेदों को पार्टी के बड़े हितों के आड़े नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में फिर से शामिल होने की तैयारी कर रही है. दिनाकरन ने कहा कि तमिलनाडु की भलाई के लिए अंदरूनी झगड़े सुलझाए जाने चाहिए. चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनाकरन ने कहा, 'बड़े मकसद को ध्यान में रखते हुए हमें पुराने मुद्दों को पार्टी के हितों, तमिलनाडु की भलाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए, या उन्हें किनारे नहीं करना चाहिए. आम भलाई के लिए समझौता करने से हम कमजोर नहीं होते.'