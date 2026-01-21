ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु चुनाव 2026: NDA में शामिल हुई दिनाकरन की AMMK

दिनाकरन ने कहा कि पुराने मतभेदों को पार्टी के बड़े हितों के आड़े नहीं आने देना चाहिए.

TTV DHINAKARAN MET BJP PIYUSH GOYAL
टीटीवी दिनाकरन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 1:55 PM IST

चेन्नई: अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के जनरल सेक्रेटरी टीटीवी दिनाकरन ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) तमिलनाडु के चुनाव इंचार्ज पीयूष गोयल से मुलाकात की. यह मीटिंग इस घोषणा के बाद हो रही है कि एएमएमके 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल होगी. यह मीटिंग इस घोषणा के बाद हो रही है कि एएमएमके 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल होगी.

इससे पहले दिन में दिनाकरन ने कहा कि पुराने मतभेदों को पार्टी के बड़े हितों के आड़े नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में फिर से शामिल होने की तैयारी कर रही है. दिनाकरन ने कहा कि तमिलनाडु की भलाई के लिए अंदरूनी झगड़े सुलझाए जाने चाहिए.

चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनाकरन ने कहा, 'बड़े मकसद को ध्यान में रखते हुए हमें पुराने मुद्दों को पार्टी के हितों, तमिलनाडु की भलाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए, या उन्हें किनारे नहीं करना चाहिए. आम भलाई के लिए समझौता करने से हम कमजोर नहीं होते.'

उन्होंने कहा, 'इसी तरह अम्मा के कैडर के तौर पर जो एकता की ताकत के तौर पर काम करते हैं, हम एक साथ आएंगे और यह पक्का करने के लिए मजबूती से खड़े होंगे कि तमिलनाडु में अम्मा का राज लौटे, लोगों का राज फिर से आए और अच्छा राज कायम हो. यह हमारा साफ स्टैंड है. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के मदुरनथकम में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे, क्योंकि बीजेपी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले अपनी कोशिशें तेज कर रही है.

यह सार्वजनिक बैठक विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए ऐलान का निशान होगी. इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें एआईएडीएमके जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के पलानीस्वामी, जीके वासन, जॉन पांडियन, और अलायंस पार्टियों के दूसरे लीडर भी शामिल होंगे.

तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए सत्तारूढ़ डीएमके -कांग्रेस अलायंस को हराने की कोशिश करेगी. एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय ने अपनी पार्टी, तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) लॉन्च की है इसपर नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए चुनाव में ट्रायंगुलर मुकाबला होगा. तमिलनाडु में 2026 के पहले छह महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. पार्टियों के अपने चुनावी अभियान की रणनीति और घोषणापत्र जारी करने के साथ ही राज्य में राजनीतिक गतिविधि तेज हो रही है.

