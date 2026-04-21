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चेन्नई में खड़गे ने पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहा, बाद में दी सफाई

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और उन्हें 'आतंकवादी' कहा. खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विपक्ष को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक दलों और लोगों को "आतंकित" कर रहे हैं. हालांकि, जब पत्रकारों ने उन्हें टोका, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को "आतंकित" कर रहे हैं. खड़गे ने कहा, "वह लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि वह (असल में) आतंकवादी हैं. वह अपनी शक्ति और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं." खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग "बीजेपी ऑफिस का विस्तार" बन गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव प्रचार अभियान के आखिरी चरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि CBI, ED और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक लोगों को डराने-धमकाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.