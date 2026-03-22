तमिलनाडु चुनाव: DMK गठबंधन से अलग हुई TVK पार्टी, वेलमुरुगन ने स्टालिन सरकार पर साधा निशाना
निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है. 4 मई को नतीजे आएंगे.
Published : March 22, 2026 at 5:05 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले तमिलगा वाझवुरिमाई काची (TVK) पार्टी सत्तारूढ़ DMK गठबंधन से अलग हो गई है. टीवीके नेता टी. वेलमुरुगन (T Velmurugan) ने रविवार को इसकी घोषणा की और कहा कि उनकी 10 सूत्री मांगें पूरी नहीं हुई हैं.
चेन्नई में तमिझागा वझवुरिमाई काची (Tamizhaga Vazhvurimai Katchi) के मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए वेलमुरुगन ने कहा, "हम 2019 के लोकसभा चुनाव से DMK गठबंधन का हिस्सा रहे हैं. इस विधानसभा चुनाव के लिए, हमें DMK ने गठबंधन पर बातचीत के लिए बुलाया था, और बातचीत भी हुई. DMK के नेताओं ने हमें बताया कि वे तमिझागा वझवुरिमाई काची को एक सीट देंगे. हालांकि, खास चुनाव क्षेत्रों को लेकर कुछ लचीलापन हो सकता है, लेकिन तमिझागा वझवुरिमाई काची की अपनी अलग विचारधारा और सिद्धांत हैं.
उन्होंने कहा कि हमने DMK के नेताओं को 10-बिंदु का एक डिमांड चार्टर दिया था, जिसका उद्देश्य किसानों, छात्रों और माताओं समेत समाज के अलग-अलग तबकों को फायदा पहुंचाना था. मैंने यही डिमांड तमिलनाडु विधानसभा में भी उठाई थीं. लेकिन, DMK सरकार ने मेरी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. DMK के अनुसार, कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) और लेफ्ट पार्टियां बिना कोई खास डिमांड रखे उनके गठबंधन में शामिल हो गई हैं. DMK का जवाब था कि हमारी लगातार डिमांड्स रखने की जिद गठबंधन की भावना से मेल नहीं खाती.
वेलमुरुगन ने कहा, "मेरा एकमात्र इरादा उन लोगों की भलाई के लिए काम करना है जो हमें वोट देते हैं. नेवेली इलाके में, DMK सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक कोयला खदान बना रही है, इस प्रोजेक्ट में घरों, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों को गिराया जाएगा. अधिकारियों ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री को बताया है कि वेलमुरुगन DMK शासन के लिए लगातार परेशानी और रुकावट का कारण बन गए हैं. मौजूदा DMK शासन में, तमिलनाडु पर असल में चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय नौकरशाहों का राज है. इसके अलावा, DMK शासन के अंदर से काम करने वाले कुछ लोग सक्रिय रूप से फासीवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि DMK सरकार ने तमिझागा वझवुरिमाई काची को किनारे करने और नजरअंदाज करने का फैसला किया है. DMK सामाजिक न्याय को बनाए रखने का दावा कैसे कर सकती है, जब वह उन समूहों के साथ है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं? DMK सरकार ने जाति-आधारित जनगणना कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. न ही DMK सरकार ने वन्नियार समुदाय को दिए गए 10.5% आरक्षण के बारे में कोई एक्शन लिया है. तमिल मीडियम से पढ़े-लिखे लोगों के लिए प्रस्तावित 20% आरक्षण अभी तक कानून नहीं बना है. मौजूदा DMK राज में, तमिल लोगों को वह सामाजिक न्याय नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं.
उन्होंने कहा कि नौकरशाह मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से फैसला लेने से रोक रहे हैं. उनका दखल, जो पहले सिर्फ शासन के दायरे तक ही सीमित था, अब चुनावी मैदान में भी फैल गया है, जहां वे कन्फ्यूजन और झगड़ा फैला रहे हैं."
वेलमुरुगन ने कहा कि DMK गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया. मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. टीवीके DMK गठबंधन से हट रही है. मैं जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आगामी चुनाव के लिए पार्टी रणनीति की घोषणा करूंगा. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हम NDA के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल नहीं होंगे.
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