ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : DMK ने कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटें और एक राज्यसभा सीट दी

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस को 28 सीटें देने पर सहमत हो गई है. साथ ही एक राज्यसभा की सीट भी देगी.

DMK gave 28 assembly seats and one Rajya Sabha seat to Congress
DMK ने कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटें और एक राज्यसभा सीट दी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 4, 2026 at 9:02 PM IST

|

Updated : March 4, 2026 at 9:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई : द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) ने तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को सीट बंटवारे को अंतिम रूप देते हुए कांग्रेस को 28 सीट आवंटित की. इसके अलावा पार्टी को एक राज्यसभा सीट भी आवंटित की गई है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडणकर और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुथंगाई समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने द्रमुक के प्रमुख एम.के. स्टालिन और अन्य नेताओं के साथ द्रमुक के मुख्यालय अन्ना अरिवलायम में बातचीत की. सेल्वापेरुथंगाई ने सीट-बंटवारे को लेकर हुए समझौते पर संतुष्टि और प्रसन्नता प्रकट की.

बता दें कि तमिलनाडु में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए डीएमके और एआईडीएमके समेत कई पार्टियां पिछले कुछ महीनों से इसकी तैयारी कर रही हैं. खास तौर पर, डीएमके सीट-शेयरिंग को लेकर 10 दिनों से ज़्यादा समय से गठबंधन पार्टियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है.

इस बारे में कांग्रेस, एमडीएमके, वीसीके, एमएनएम, आईयूएमएल, एमएमए और एमजेके जैसी पार्टियों के साथ पहले राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है. इसमें आईयूएमएल और एमएमए जैसी पार्टियों को दो-दो सीटें दी गईं और एक एग्रीमेंट साइन किया गया. उम्मीद है कि वीसीके, एमडीएमके और एमएनएम जैसी पार्टियों के साथ अगले राउंड की बातचीत होगी.

डीएमके गठबंधन की अहम सहयोगी रही कांग्रेस पिछले 40 दिनों से गठबंधन के मुद्दे पर डीएमके पर भारी दबाव बना रही है. खास तौर पर, राहुल गांधी के करीबी और सांसद मणिकम ठाकुर जैसे लोग हर दिन किसी न किसी रूप में सरकार में हिस्सेदारी की मांग उठा रहे हैं.

एक समय तो कांग्रेस की तरफ से इतना दबाव था कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में हिस्सेदारी की मांग से तमिलनाडु में इसे लागू करने में मदद नहीं मिलेगी.

मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद, कांग्रेस, जिसने धीरे-धीरे सरकार में हिस्सेदारी की अपनी मांग कम कर दी थी, ने चुनावों में ज़्यादा सीटों की मांग उठानी शुरू कर दी. पिछले 2011 और 2016 के चुनावों की तरह, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके पर दबाव बनाने और ज़्यादा सीटें पाने के लिए अलग-अलग लोगों के ज़रिए हर मुमकिन राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की.

DMK जो आगे नहीं बढ़ पाई
डीएमके लीडरशिप कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें देकर 2011 जैसी स्थिति दोबारा नहीं बनाना चाहती थी. इसके जवाब में, डीएमके ने उन 25 सीटों को वापस जीतने का पक्का इरादा कर लिया था जिन पर कांग्रेस ने पिछली बार चुनाव लड़ा था.

डीएमके ने कांग्रेस को याद दिलाया कि 2011 में उसने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को सलाह दी कि सीटों की संख्या से ज़्यादा जीत जरूरी है. लेकिन, क्योंकि कांग्रेस इसे मानने के मूड में नहीं थी, इसलिए पिछले तीन दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि डीएमके गठबंधन से बाहर हो जाएगी.

पी. चिदंबरम ने DMK और कांग्रेस के बीच कोल्ड वॉर खत्म किया
जब डीएमके नहीं मानी, तो आखिरी कोशिश के तौर पर दिल्ली कांग्रेस हेड क्वार्टर पी. चिदंबरम को कल बातचीत के लिए सीधे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पास भेजा गया, जिसमें कहा गया कि दोनों पक्षों को मंज़ूर सीटों पर फ़ैसला हो गया है. इस पर दोनों पक्षों ने कहा था कि इस बारे में कल फ़ैसला लिया जाएगा.

मजबूत डीएमके-कांग्रेस गठबंधन
ऐसे में कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडणकर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वापेरुथंगाई समेत कई नेता बुधवार शाम अन्ना अरिवालयम गए और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मिले. उस समय डीएमके लीडरशिप ने ऐलान किया था कि वह कांग्रेस पार्टी को 28 विधानसभा सीटें और एक राज्यसभा सीट देगी, और कांग्रेस ने इसे मान लिया है और एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है.

ये भी पढ़ें- 'आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर घर में विजय को चुप नहीं करा सकते': टीवीके प्रमुख ने DMK पर निशाना साधा

Last Updated : March 4, 2026 at 9:31 PM IST

TAGGED:

DMK ALLOTS 28 SEATS TO CONGRESS
MK STALIN
TAMIL NADU ELECTION
SEAT SHARING AGREEMENT
DMK SEAT ALLOCATION TO CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.