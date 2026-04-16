घर की महिला मुखिया को 2,500 और बेरोजगार ग्रेजुएट को 4,000 रुपये, TVK चीफ विजय ने चुनावी घोषणापत्र किया जारी
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीवीके चीफ विजय ने घोषणापत्र जारी किया है.
Published : April 16, 2026 at 8:32 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमिलगा वेट्ट्री कझगम (TVK) चीफ विजय ने आज पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया. पार्टी के घोषणापत्र में 10 खास बातें शामिल हैं, जिसमें घर की महिला मुखिया को 2,500 रुपये और बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 4 हजार रुपये महीने का भत्ता देने का इंतजाम शामिल है.
तमिलनाडु में आने वाली 23 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ, पूरे राज्य में चुनावी कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है. जहां बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणापत्र पहले ही जारी कर दिए थे, वहीं तमिलगा वेट्ट्री कझगम पहली बार चुनाव के मैदान में उतर रही है. उसने आज अपना घोषणापत्र जारी किया.
तमिलनाडु विधानसभा में सिर्फ एक हफ्ता बचा है. ऐसे में पार्टी नेता विजय ने आज चेन्नई के नुंगमबक्कम के एक स्टार होटल में तमिलगा वेट्ट्री कझगम का चुनावी घोषणापत्र जारी किया.
तमिलगा वेत्री कझगम चुनाव घोषणापत्र की 10 मुख्य बातें:
- 'वेत्री मगालीर' (विजयी महिला) स्कीम: ये पहल यह बताने के लिए बनाई गई हैं कि हर महिला सशक्त है.
- 60 साल से कम उम्र की महिला मुखियाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे.
- हर परिवार को हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे.
- आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की दुल्हनों को सोने का एक सिक्का और अच्छी क्वालिटी की सिल्क की साड़ी तोहफे में दी जाएगी.
- स्कूल ड्रॉपआउट को रोकने के लिए, सरकारी या सरकारी मदद वाले स्कूलों में क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ने वाले बच्चों की मां या अभिभावक को हर साल 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
- महिलाओं के चलाए जा रहे सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे.
- वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन की गारंटी (कामराजार स्कूल्स ऑफ़ एक्सीलेंस)
हर जिले में ग्रेड 6 से 12 तक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने वाले फ्री रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे.
- हर स्कूल में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वर्ल्ड-क्लास शिक्षा दी जाएगी.
- हर तमिल स्टूडेंट की पढ़ाई की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, अंडरग्रेजुएट डिग्री से लेकर डॉक्टरेट प्रोग्राम तक की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक की बिना गारंटी वाली लोन गारंटी दी जाएगी.
- फ्यूचर स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी.
हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर की गारंटी
- ड्रग-फ्री तमिलनाडु
स्कूल और कॉलेजों में एंटी-ड्रग अवेयरनेस फोरम बनाए जाएंगे. हर परिवार को 25 लाख रुपये तक का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा (जिसमें कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कार्डियक सर्जरी जैसी अलग-अलग बीमारियों का इलाज शामिल होगा.
- हर नागरिक का सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप होगा, और सभी को सस्ती दवाएं मिलेंगी.
- युवाओं के लिए गारंटी स्कीमें आगे बढ़ने का जरिया
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट को हर महीने 4,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि जिन्होंने क्लास 12, आईटीआई, या डिप्लोमा किया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे.
- हर साल, 500,000 इंटर्न्स को हर महीने 10,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा, जबकि आईटीआई या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन वालों को हर महीने 8,000 रुपये मिलेंगे.
- जो युवा उद्यमी बनना चाहते हैं, उन्हें 2.5 मिलियन रुपये तक के बिना गारंटी वाले बिजनेस लोन की गारंटी दी जाएगी.
- ‘मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना के तहत, जिसे यह पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है कि हर परिवार को सरकारी स्कीम का फायदा उनके घर पर मिले पूरे तमिलनाडु में 5 लाख युवाओं के लिए उनके अपने इलाकों में, 18,000 रुपये महीने की सैलरी पर नौकरी के मौके बनाए जाएंगे.
- सरकारी परीक्षाओं के लिए एक तय भर्ती शेड्यूल बनाया जाएगा और उसे सख्ती से लागू किया जाएगा, जिससे यह पक्का हो सके कि सरकारी नौकरियों में कोई भी वैकेंसी लंबित न हो.
- किसानों का दिल खुश करने वाली स्कीमें
जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उनके एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए गए सभी क्रॉप लोन पूरी तरह से माफ कर दिए जाएंगे.
- जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उनके एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए गए सभी क्रॉप लोन का 50% माफ़ कर दिया जाएगा.
- धान के लिए 3,500 रुपये प्रति क्विंटल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) तय किया जाएगा.
- गन्ने के लिए 4,500 रुपये प्रति टन और नारियल उगाने वाले किसानों के लिए खोपरा (सूखा नारियल) की कीमत स्थिर की जाएगी.
- किराए पर खेती करने वाले किसानों और खेतिहर मज़दूरों को सालाना ₹10,000 की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी.
- 500,000 मुफ्त सोलर पंप सेट दिए जाएंगे, साथ ही 100 प्रतिशत क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा.
- मछुआरों की भलाई के लिए डेवलपमेंट स्कीमें
हर मछली पकड़ने वाले परिवार को सालाना मछली पकड़ने पर बैन के समय 27,000 रुपये की राहत मदद मिलेगी. हर रजिस्टर्ड मछुआरे को 25 लाख रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा.
- भारत में पहली बार, मछलियों (जिसमें सार्डिन, किंग मैकेरल, प्रॉन्स और स्क्विड शामिल हैं) के लिए एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) तय किया जाएगा.
- सभी मछुआरों के लिए घर बनाने की एक बड़ी स्कीम शुरू की जाएगी.
लोगों के अधिकारों, इज्ज़तदार ज़िंदगी और सोशल सिक्योरिटी की गारंटी
- बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को ₹3,000 की बढ़ी हुई मासिक पेंशन दी जाएगी.
- हर घर को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी.
- सरकारी जमीन पर घर बनाने वाले और सालों से उसमें रहने वाले, बिजली कनेक्शन और प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड जैसे कानूनी दस्तावेज रखने वाले सभी लोगों के लिए पट्टा (ज़मीन का मालिकाना हक) के अधिकार रेगुलर किए जाएंगे.
- 100 फीसदी घरों में पाइप से पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा.
सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिए गारंटी
- पूरी पुरानी पेंशन स्कीम का कानूनी तौर पर रिव्यू किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा.
- पांच साल या उससे ज़्यादा अनुभव वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों—जिनमें टेम्पररी टीचर, कॉन्ट्रैक्ट नर्स और टेम्पररी क्लर्क शामिल हैं—की सर्विस रेगुलर की जाएगी.
- आंगनवाड़ी वर्कर की महीने की सैलरी बढ़ाकर 18,000 रुपये और कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की सैलरी बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी.
- 20 साल की सर्विस पूरी होने पर 15 लाख रुपये की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गारंटी दी जाएगी.
- पांच साल की लगातार सर्विस के बाद कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए समान वेतन और ऑटोमैटिक परमानेंट स्टेटस पक्का करने के लिए नियम बनाए जाएंगे.
- तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए गारंटी
तमिलनाडु में डेवलपमेंट का 'गोल्डन एरा' लाने के विज़न के साथ, राज्य की इकॉनमी 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी.
- माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ (MSMEs) को 15 करोड़ रुपये का प्रोटेक्टिव सपोर्ट फंड, बिजली टैरिफ में राहत और 50 लाख रुपये तक की डेवलपमेंट फंडिंग दी जाएगी.
- सभी इलाकों में पूरा डेवलपमेंट पक्का करने के लिए, हर ज़िले के लिए एक डेडिकेटेड मास्टर प्लान बनाया जाएगा.
- तमिलनाडु को भारत की AI कैपिटल बनाने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्रालय, एक AI यूनिवर्सिटी और एक AI सिटी बनाया जाएगा.
- तमिलनाडु सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगा; 21 दिनों के अंदर बिज़नेस लाइसेंस मिलने की गारंटी दी जाएगी, और तमिल डायस्पोरा से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक खास पॉलिसी बनाई जाएगी.
ईमानदार और अच्छे शासन की गारंटी
सरकारी योजनाओं का फायदा, जिसमें राशन सप्लाई भी शामिल है, सीधे लोगों के घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा. एक कानूनी गारंटी दी जाएगी जिससे यह पक्का होगा कि जाति प्रमाणपत्र, जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज (पट्टा), और जन्म सर्टिफ़िकेट जैसे दस्तावेज तय समय में जारी किए जाएं. आम जनता द्वारा सीधे उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा में एक खास दिन तय किया जाएगा. हर जिले के वित्तीय आवंटन के 10 फीसदी के खर्च के बारे में फ़ैसले स्थानीय लोगों की पसंद के आधार पर तय किए जाएंगे.
विजय ने TVK 2026 चुनावी घोषणा की पहली कॉपी एक किसान नारायणन को दी, जिन्होंने इसे लिया. विजय ने उनके कंधों पर एक पारंपरिक शॉल डालकर उन्हें सम्मानित किया. इसके बाद, TVK चीफ विजय ने एक टीचर, एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर, एक सफाई कर्मचारी, एक पुलिस अफ़सर, एक मछुआरे, एक हैंडलूम बुनकर और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति सहित कई लोगों को चुनाव घोषणापत्र की कॉपी बांटीं.
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