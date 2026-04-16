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घर की महिला मुखिया को 2,500 और बेरोजगार ग्रेजुएट को 4,000 रुपये, TVK चीफ विजय ने चुनावी घोषणापत्र किया जारी

TVK चीफ विजय ने चुनावी घोषणापत्र किया जारी ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमिलगा वेट्ट्री कझगम (TVK) चीफ विजय ने आज पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया. पार्टी के घोषणापत्र में 10 खास बातें शामिल हैं, जिसमें घर की महिला मुखिया को 2,500 रुपये और बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 4 हजार रुपये महीने का भत्ता देने का इंतजाम शामिल है. तमिलनाडु में आने वाली 23 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ, पूरे राज्य में चुनावी कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है. जहां बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणापत्र पहले ही जारी कर दिए थे, वहीं तमिलगा वेट्ट्री कझगम पहली बार चुनाव के मैदान में उतर रही है. उसने आज अपना घोषणापत्र जारी किया. तमिलनाडु विधानसभा में सिर्फ एक हफ्ता बचा है. ऐसे में पार्टी नेता विजय ने आज चेन्नई के नुंगमबक्कम के एक स्टार होटल में तमिलगा वेट्ट्री कझगम का चुनावी घोषणापत्र जारी किया. तमिलगा वेत्री कझगम चुनाव घोषणापत्र की 10 मुख्य बातें: 'वेत्री मगालीर' (विजयी महिला) स्कीम: ये पहल यह बताने के लिए बनाई गई हैं कि हर महिला सशक्त है.

60 साल से कम उम्र की महिला मुखियाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे.

हर परिवार को हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे.

आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की दुल्हनों को सोने का एक सिक्का और अच्छी क्वालिटी की सिल्क की साड़ी तोहफे में दी जाएगी.

स्कूल ड्रॉपआउट को रोकने के लिए, सरकारी या सरकारी मदद वाले स्कूलों में क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ने वाले बच्चों की मां या अभिभावक को हर साल 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

महिलाओं के चलाए जा रहे सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे.

वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन की गारंटी (कामराजार स्कूल्स ऑफ़ एक्सीलेंस)

हर जिले में ग्रेड 6 से 12 तक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने वाले फ्री रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे.

हर जिले में ग्रेड 6 से 12 तक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने वाले फ्री रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे. हर स्कूल में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वर्ल्ड-क्लास शिक्षा दी जाएगी.

हर तमिल स्टूडेंट की पढ़ाई की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, अंडरग्रेजुएट डिग्री से लेकर डॉक्टरेट प्रोग्राम तक की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक की बिना गारंटी वाली लोन गारंटी दी जाएगी.

फ्यूचर स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी.