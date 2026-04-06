ETV Bharat / bharat

चेन्नई में चुनाव निगरानी के बीच आयकर की छापेमारी: डीएमके के पूर्व नेता के 10 से अधिक ठिकानों की तलाशी

चेन्नईः आयकर विभाग ने सोमवार, 6 अप्रैल को चेन्नई में DMK के पूर्व नेता जाफर सादिक से जुड़े परिसरों सहित अन्य जगहों पर की. चुनाव से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के मामले में यह कार्रवाई की गई है. अधिकारियों के अनुसार 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. अन्ना सलाई, पुरसावाल्कम, एग्मोर और पट्टिनापक्कम जैसे कई पॉश इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई.

बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले निगरानी बढ़ा दी गई है. इस समय 'आचार संहिता' लागू है. सूत्रों का कहना है कि प्रशासन को शहर के कुछ हिस्सों में कैश बांटे जाने की खबर मिली थी. इसी जानकारी के आधार पर, टैक्स अधिकारियों और उड़न दस्तों की टीमों ने एक साथ छापेमारी शुरू की.

यह छापेमारी जाफर सादिक से जुड़ी संपत्तियों और कंपनियों पर भी की गई. सादिक को 2024 में केंद्रीय एजेंसियों ने 2,000 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था और हाल ही में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि तलाशी अभी जारी है. क्या कोई बिना हिसाब-किताब वाला कैश बरामद हुआ? क्या इसका चुनाव में पैसा बांटने से कोई संबंध है? इन बातों की जानकारी ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही मिल पाएगी.