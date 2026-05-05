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तमिलनाडु में 'सीटी क्रांति': फिल्म अभिनेता एस.वी. शेखर ने विजय की जीत को बताया ऐतिहासिक

TVK के चीफ और कैंडिडेट विजय सोमवार, 04 मई को चेन्नई में तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाते हुए. ( IANS )

चेन्नईः तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है. तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) ने 108 सीटों पर जीत हासिल की है. पार्टी के नेता विजय ने चेन्नई पेराम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ा था, उन्होंने दोनों ही सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है. इसी तरह, पार्टी के कई अन्य प्रमुख चेहरे- जैसे जनरल सेक्रेटरी 'बुस्सी' आनंद, सेंगोट्टइयन और आधव अर्जुन भी विजयी हुए हैं.

तमिलनाडु की राजनीति में इस बदलाव को लेकर एक्टर और पूर्व विधायक एस.वी. शेखर ने 'ईटीवी भारत तमिलनाडु' के प्रतिनिधि से खास बातचीत की. उन्होंने कहा- "ये नतीजे चौंकाने वाले कम और एक सुखद आश्चर्य ज्यादा हैं. ऐसा आरोप है कि इस चुनाव में भी वोट पाने के लिए पूरे राज्य में 2,500 करोड़ बांटे गए. फिर भी, इस चलन से ऊपर उठकर-बिना पैसे बांटे, घर-घर जाकर पारंपरिक प्रचार किए. वाकई एक बड़ी 'सीटी क्रांति' हुई है, जैसा कि विजय ने भविष्यवाणी की थी."

उन्होंने आगे कहा- "अगर यह सिलसिला जारी रहता है, तो यह देखना वाकई उत्साहजनक है कि देश में ऐसा माहौल बन रहा है जहां नागरिक बिना किसी लालच के लोकतांत्रिक तरीके से अपना वोट डाल रहे हैं. टीवीके (TVK) की ओर से 108 उम्मीदवार विधानसभा में प्रवेश करने जा रहे हैं. मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं. मेरा यह भी मानना है कि किसी को इस सोच के साथ विधानसभा नहीं जाना चाहिए कि यह केवल व्यक्तिगत आर्थिक लाभ कमाने की जगह है."

एस.वी. शेखर ने कहा, "इस चुनाव में मेरे प्रिय मित्र एम.के. स्टालिन को कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है. उनके साथ यह स्थिति तब हुई है, जब उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं. इस हार से उबरते हुए, वे कल शाम करीब 7:00 बजे 'अन्ना अरिवालयम' (पार्टी मुख्यालय) पहुंचे."