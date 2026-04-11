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तमिलनाडु : चुनाव आयोग ने गृह सचिव व डीजीपी का किया तबादला

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के गृह सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है.

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भारत निर्वाचन आयोग (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 7:14 PM IST

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चेन्नई: चुनाव आयोग (EC) ने तमिलनाडु के गृह सचिव धीरज कुमार के ट्रांसफर का आदेश दिया है. मणिवासन को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं संदीप मित्तल को नया डीजीपी बनाया गया है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं. इसके बाद, 4 मई को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे. चुनाव पास आने के साथ ही दक्षिणी राज्य में प्रचार जोरों पर है.

चुनाव सही और निष्पक्ष तरीके से हों, यह पक्का करने के लिए एक मानक प्रक्रिया के तौर पर, जो सरकारी अधिकारी लंबे समय से एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनका अक्सर ट्रांसफर कर दिया जाता है.

राज्य में विपक्षी पार्टियों ने भी भारत निर्वाचन आयोग से मिलकर आरोप लगाया है कि कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और पुलिस अधिकारी सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, और उनके ट्रांसफर की मांग की है.

इसके बाद, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई पुलिस अधिकारियों का पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है. हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी वेंकटरमन के ट्रांसफर का आदेश दिया. संदीप मित्तल को तमिलनाडु का पुलिस महानिदेशक (सशस्त्र पुलिस) नियुक्त किया गया है. मित्तल की यह नई नियुक्ति चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु के डीजीपी (आर्म्ड पुलिस और विजिलेंस और एंटी-करप्शन) के तौर पर नियुक्ति किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है.

इसके अलावा, एंटी-करप्शन ब्यूरो के डीजीपी डेविडसन देवसिरवथम को उनके पद से हटा दिया गया और उनकी जगह संदीप मित्तल को लाया गया.

इसके अलावा, मुख्य सचिव मुरुगनंदम का ट्रांसफर कर दिया गया है और साई कुमार को तमिलनाडु सरकार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है. कल चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर अरुण का ट्रांसफर कर दिया गया. अभिन दिनेश मोदक को ग्रेटर चेन्नई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया.

इस संदर्भ में, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद, चुनाव आयोग ने गृह सचिव धीरज कुमार के तबादले का आदेश दिया. आयोग ने मणिवासन को तमिलनाडु का नया गृह सचिव नियुक्त करने का भी आदेश दिया. चुनाव आयोग ने कहा है कि यह आदेश तुरंत लागू होगा. आदेश में यह भी बताया गया है कि ट्रांसफर किए गए अधिकारी को मतदान प्रक्रिया पूरा होने तक चुनाव से जुड़े किसी दूसरे पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- चुनाव के बीच पार्टियों की टेंशन बढ़ी, ECI ने तय समय-सीमा के भीतर चुनावी खर्च का विवरण जमा करने को कहा

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