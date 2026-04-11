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तमिलनाडु : चुनाव आयोग ने गृह सचिव व डीजीपी का किया तबादला

चेन्नई: चुनाव आयोग (EC) ने तमिलनाडु के गृह सचिव धीरज कुमार के ट्रांसफर का आदेश दिया है. मणिवासन को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं संदीप मित्तल को नया डीजीपी बनाया गया है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं. इसके बाद, 4 मई को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे. चुनाव पास आने के साथ ही दक्षिणी राज्य में प्रचार जोरों पर है.

चुनाव सही और निष्पक्ष तरीके से हों, यह पक्का करने के लिए एक मानक प्रक्रिया के तौर पर, जो सरकारी अधिकारी लंबे समय से एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनका अक्सर ट्रांसफर कर दिया जाता है.

राज्य में विपक्षी पार्टियों ने भी भारत निर्वाचन आयोग से मिलकर आरोप लगाया है कि कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और पुलिस अधिकारी सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, और उनके ट्रांसफर की मांग की है.

इसके बाद, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई पुलिस अधिकारियों का पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है. हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी वेंकटरमन के ट्रांसफर का आदेश दिया. संदीप मित्तल को तमिलनाडु का पुलिस महानिदेशक (सशस्त्र पुलिस) नियुक्त किया गया है. मित्तल की यह नई नियुक्ति चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु के डीजीपी (आर्म्ड पुलिस और विजिलेंस और एंटी-करप्शन) के तौर पर नियुक्ति किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है.