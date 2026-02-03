तमिलनाडु: BJP नेता अन्नामलाई ने चुनाव प्रभारी पद से दिया इस्तीफा, बताई ये वजह
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने पार्टी के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है.
Published : February 3, 2026 at 5:02 PM IST
कोयंबटूर (तमिलनाडु): राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने पार्टी के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.
तमिलनाडु में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले सत्ताधारी DMK और मुख्य विपक्षी दल AIADMK समेत सभी पार्टियां जमीन पर कड़ी मेहनत कर रही हैं.
भाजपा ने भी चुनावी तैयारी के रूप हाल ही में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की घोषणा की थी. जिसमें, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को 6 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, जिसमें शामिल थे- सिंगनल्लूर, मदुरै साउथ, विरुगंबक्कम, कराईकुडी, श्रीवैकुंठम और पद्मनाभपुरम.
लेकिन, अन्नामलाई ने मंगलवार को सभी को चौंकाते हुए घोषणा की कि वह पार्टी की चुनावी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहे हैं. कोयंबटूर में एक मशहूर प्राइवेट होटल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे पिता के खराब स्वास्थ्य की वजह से, उनका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है. इसलिए, मेरे लिए पार्टी के बेसिक काम करना मुमकिन नहीं है. इसी तरह, क्योंकि मैं अधिक यात्रा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में बात की है. मैंने टूर इंचार्ज के पद से हटने की इच्छा जाहिर की है."
अन्नामलाई ने आगे कहा, मैं पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए तैयार हूं. पार्टी लीडरशिप सिंगनल्लूर और बाकी 6 सीटों के लिए एक और इंचार्ज नियुक्त करेगी.
जब अन्नामलाई से पूछा गया कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या केंद्र में जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता. पार्टी लीडरशिप जो कहेगी, मैं वही करूंगा. सिंगनल्लूर सीट से चुनाव लड़ने के बारे में मेरा फैसला एक महीने बाद ही पता चलेगा.
उन्होंने कहा कि वनथी श्रीनिवासन अभी कोयंबटूर के विधायक हैं. उन्हें जीतना ही होगा. इसी तरह, AIADMK-BJP के सभी उम्मीदवारों को जीतना होगा और बड़ी बहुमत के साथ विधानसभा में जाना होगा. हम इसके लिए काम करेंगे. मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आईपीएस ऑफिसर ही रहना चाहिए था.
अन्नामलाई ने आगे कहा, "केंद्रीय बजट में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को फंड का आवंटन कम कर दिया गया है. नए सिस्टम के अनुसार, तमिलनाडु को अधिक फंड मिला है. छोटे और मीडियम साइज के एंटरप्राइज को पूंजी देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये और खास तौर पर माइक्रो-एंटरप्राइज के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसका पूरा इस्तेमाल युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाने में किया जाना चाहिए. यह सभी वर्गों के लोगों के लिए बजट है.
अन्नामलाई ने कहा, "AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं ने अपना चुनाव अभियान पहले ही शुरू कर दिया है. विजय ने पार्टी क्यों शुरू की? उन्होंने यह नहीं बताया कि वह तमिलनाडु के लिए क्या करने जा रहे हैं जो पहले नहीं किया गया. विजय का भाषण लोगों के लिए सोचने पर मजबूर करने वाला नहीं है. इसके बजाय, वह सिर्फ भीड़ से तालियां और सीटियां बजवाने के लिए बोलते हैं."
