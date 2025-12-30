ETV Bharat / bharat

रूस की जेल से तीन महीने बाद रिहा हुए तमिलनाडु के डॉक्टर, जानिए वजह

तमिलनाडु के डॉक्टर रूस की जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु का एक डॉक्टर जो रूस घूमने गया था, तीन महीने जेल में बिताने के बाद देश लौट आया है. तिरुवल्लूर जिले के रहने वाले डॉ. जगदीश्वरन ने युद्ध से पहले यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई की थी. 15 सितंबर को वह और उनका एक दोस्त रूस की टूरिस्ट ट्रिप पर गए थे. रूसी एयरपोर्ट पर पासपोर्ट कंट्रोल के दौरान अधिकारियों को पता चला कि उन्होंने यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई की थी. इसके बाद रूसी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और उनके दोनों पासपोर्ट में दिक्कतें बताई. जगदीश्वरन के दोस्त को 10 दिन की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि जगदीश्वरन को रूसी पुलिस ने अलग-अलग आरोपों में जेल में डाल दिया. यह पता चलने पर जगदीश्वरन के परिवार ने केंद्र और राज्य सरकारों से उसकी रिहाई के लिए कार्रवाई करने की अपील की. ​​उन्होंने बीजेपी ऑफिस में एक अर्जी भी दी. इस अर्जी के आधार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को जानकारी दी गई और उसकी रिहाई के लिए कोशिशें की गई. भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ किया कि डॉ. जगदीश्वरन का यूक्रेन से अभी कोई कनेक्शन नहीं है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. इसके बाद रूसी अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि जगदीश्वरन बेगुनाह हैं और उन्हें रिहा कर दिया. रिहा होने के बाद जगदीश्वरन रूस से दिल्ली गए और कल रात चेन्नई एयरपोर्ट पहुँचे.