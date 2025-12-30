ETV Bharat / bharat

रूस की जेल से तीन महीने बाद रिहा हुए तमिलनाडु के डॉक्टर, जानिए वजह

तमिलनाडु के डॉक्टर ने यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई की थी इसलिए उन्हें रूस में बतौर संदिग्ध रोका गया.

TAMIL NADU DOCTOR RELEASED
तमिलनाडु के डॉक्टर रूस की जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 9:33 AM IST

चेन्नई: तमिलनाडु का एक डॉक्टर जो रूस घूमने गया था, तीन महीने जेल में बिताने के बाद देश लौट आया है. तिरुवल्लूर जिले के रहने वाले डॉ. जगदीश्वरन ने युद्ध से पहले यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई की थी. 15 सितंबर को वह और उनका एक दोस्त रूस की टूरिस्ट ट्रिप पर गए थे.

रूसी एयरपोर्ट पर पासपोर्ट कंट्रोल के दौरान अधिकारियों को पता चला कि उन्होंने यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई की थी. इसके बाद रूसी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और उनके दोनों पासपोर्ट में दिक्कतें बताई.

जगदीश्वरन के दोस्त को 10 दिन की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि जगदीश्वरन को रूसी पुलिस ने अलग-अलग आरोपों में जेल में डाल दिया. यह पता चलने पर जगदीश्वरन के परिवार ने केंद्र और राज्य सरकारों से उसकी रिहाई के लिए कार्रवाई करने की अपील की. ​​उन्होंने बीजेपी ऑफिस में एक अर्जी भी दी.

इस अर्जी के आधार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को जानकारी दी गई और उसकी रिहाई के लिए कोशिशें की गई. भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ किया कि डॉ. जगदीश्वरन का यूक्रेन से अभी कोई कनेक्शन नहीं है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. इसके बाद रूसी अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि जगदीश्वरन बेगुनाह हैं और उन्हें रिहा कर दिया. रिहा होने के बाद जगदीश्वरन रूस से दिल्ली गए और कल रात चेन्नई एयरपोर्ट पहुँचे.

उनके परिवार और तमिलनाडु बीजेपी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. इस घटना के बारे में रिपोर्टरों से बात करते हुए, डॉ. जगदीश्वरन ने कहा, 'जब मैं एक टूरिस्ट ट्रिप पर रूस गया था, तो देश के इमिग्रेशन अधिकारियों ने शक के आधार पर मुझे हिरासत में ले लिया.

उन्होंने मेरा सेल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया, इसलिए मैं 15 दिनों तक किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया. उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को बताया. रशियन अधिकारियों ने मुझे सिर्फ इसलिए कस्टडी में रखा क्योंकि मैंने यूक्रेन में पढ़ाई की थी. उन्होंने मुझ पर झूठे चार्ज लगाए और मुझे लगभग तीन महीने तक जेल में रखा. मुझे शक था कि मैं जिंदा इंडिया लौट पाऊँगा या नहीं.

मेरा दोस्त मणिवन्नन मेरे साथ था. जब उससे पूछताछ के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई, तो रशियन पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया जब मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की.

रूसी अधिकारियों ने रूस में भारतीय दूतावास को मेरी गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताया. हालांकि मैं भारतीय दूतावास के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे भारत वापस लाने के लिए तुरंत कार्रवाई की. साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और जयशंकर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं. अगर आप रूस जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पक्का कर लें कि आपको पहले से देश के कानून और नियमों के बारे में अच्छी तरह पता हो.'

