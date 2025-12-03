काशी तमिल संगमम 4.0; तमिलनाडु के डेलीगेट्स ने क्रूज से बनारस की खूबसूरती को निहारा, गंगा आरती भी देखी
घाटों के नजारे को कैमरे में किया कैद, काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे, वाराणसी की संस्कृति के बारे में भी जाना.
वाराणसी : काशी तमिल संगमम-4.0 में तमिलनाडु से पहुंचे डेलीगेट्स ने क्रूज से काशी की सुंदरता को निहारा. घाटों की खूबसूरती को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया. खूब सेल्फी भी ली. इसके अलावा विश्वप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती में भी शामिल हुए. प्रतिनिधिमंडल में शामिल छात्रों ने काशी की संस्कृति को सराहा. यहां के लोगों से मिल रहे स्नेह की प्रशंसा की.
भगवान शिव की पावन नगरी, सर्व विद्या की राजधानी मोक्षदायिनी काशी में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के लक्ष्य के साथ ‘काशी तमिल संगमम-4.0’ का मंगलवार को शुभारंभ हुआ. सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया. इसके बाद शाम को तमिलनाडु के डेलीगेट्स को काशी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से परिचय कराने के लिए उन्हें गंगा क्रूज यात्रा पर ले जाया गया.
डेलीगेट्स ने काशी की पूजा पद्धति के बारे में जाना : सभी अतिथि गंगा में तैरते क्रूज के जरिए काशी के प्राचीन घाटों की भव्यता को देखा. गंगा के तट पर जलते हुए दीपों से निखर रहे घाटों के मनोरम दृश्य ने तमिलनाडु के डेलीगेट्स का मन मोह लिया. उन्होंने यहां की पूजा पद्धति, संस्कृति को नजदीक से जाना और महसूस किया. इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की.
गंगा आरती ने किया भावविभोर : डेलीगेट्स क्रूज यात्रा के बाद विश्वप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती में पहुंचा. यहां घंटे-घड़ियालों की ध्वनि, मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक चेतना से भर गया. हाथों में दीप लिए पुरोहितों ने मां गंगा की आरती मधुर ध्वनि से की. यह नजारा देखकर वहां मौजूद डेलीगेट्स भावविभोर हो गया. गंगा आरती ने न सिर्फ वातावरण को भव्य और आध्यात्मिक कर दिया, बल्कि डेलीगेट्स के लिए एक अलौकिक क्षण भी प्रस्तुत किया.
प्रतिनिधिमंडल में कई छात्र भी शामिल रहे. उन्होंने तमाम मनमोहक दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया. वहीं आज ये छात्र अकादमिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे.
छात्रों ने किए श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन : काशी पहुंचे छात्रों के दल ने बताया कि काशी बहुत ही अद्भुत और सुंदर है. यहां हमें अध्यात्म का काफी प्रभाव देखने को मिला. यह हमारे लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है. हमें श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने का अवसर मिला. छात्रों ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तारीफ की. कहा कि भव्य-दिव्य मंदिर का स्वरूप देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई है.
रामेश्वरम में होगा संगमम का समापन : छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से ही हमें इस ऐतिहासिक यात्रा का अवसर मिला है. छात्र अयोध्या धाम में बने श्रीराम मंदिर के दर्शन के लिए भी उत्सुक दिखे. वहीं काशी तमिल संगमम का समापन 15 दिसंबर को रामेश्वरम में होना है. तब तक बनारस में कई तरह के कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा.
