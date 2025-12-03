ETV Bharat / bharat

काशी तमिल संगमम 4.0; तमिलनाडु के डेलीगेट्स ने क्रूज से बनारस की खूबसूरती को निहारा, गंगा आरती भी देखी

डेलिगेट्स ने बनारस की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : काशी तमिल संगमम-4.0 में तमिलनाडु से पहुंचे डेलीगेट्स ने क्रूज से काशी की सुंदरता को निहारा. घाटों की खूबसूरती को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया. खूब सेल्फी भी ली. इसके अलावा विश्वप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती में भी शामिल हुए. प्रतिनिधिमंडल में शामिल छात्रों ने काशी की संस्कृति को सराहा. यहां के लोगों से मिल रहे स्नेह की प्रशंसा की. भगवान शिव की पावन नगरी, सर्व विद्या की राजधानी मोक्षदायिनी काशी में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के लक्ष्य के साथ ‘काशी तमिल संगमम-4.0’ का मंगलवार को शुभारंभ हुआ. सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया. इसके बाद शाम को तमिलनाडु के डेलीगेट्स को काशी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से परिचय कराने के लिए उन्हें गंगा क्रूज यात्रा पर ले जाया गया. डेलिगेट्स ने क्रूज से देखी घाटों की खूबसूरती. (Photo Credit; PIB) डेलीगेट्स ने काशी की पूजा पद्धति के बारे में जाना : सभी अतिथि गंगा में तैरते क्रूज के जरिए काशी के प्राचीन घाटों की भव्यता को देखा. गंगा के तट पर जलते हुए दीपों से निखर रहे घाटों के मनोरम दृश्य ने तमिलनाडु के डेलीगेट्स का मन मोह लिया. उन्होंने यहां की पूजा पद्धति, संस्कृति को नजदीक से जाना और महसूस किया. इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की.