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CM विजय पर टिप्पणी कर मुश्किल में फंसे DMK सांसद ए. राजा! सरकारी डॉक्टर ने SP के पास दर्ज कराई शिकायत

पेरम्बलुर जिले के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राजा मणिकंदन ने यह शिकायत दर्ज कराई है. जानिए क्या है पूरा मामला.

CM Vijay
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय. (फाइल फोटो) (TN DIPR)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 3:59 PM IST

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पेरम्बलुर (तमिलनाडु): राज्य के मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी करने के आरोप में द्रमुक (DMK) के उप महासचिव और सांसद ए. राजा के खिलाफ पेरम्बलुर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है. पेरम्बलुर जिले के अम्मापलायम सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राजा मणिकंदन ने यह शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत के अनुसार 25 जून को, द्रमुक के उप महासचिव और नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ए. राजा ने तिरुवारुर के कलैग्नार कोट्टम स्थित पूर्व मंत्री मथिवानन के आवास पर आयोजित विवाह समारोह में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया थ. यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पूर्व मंत्रियों के.एन. नेहरू, पोनमुडी और टी.आर. बालू की मौजूदगी में हुआ था. उनके भाषण का वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर जारी किया गया है.

A Raja For Remarks On CM Vijay
एसपी को दिया गया शिकायत पत्र. (ETV Bharat)

डॉक्टर ने आरोप लगाया कि अपने भाषण में, ए. राजा ने इस तरह से बात की है जिससे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के पद की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचती है. इस तरह का भाषण राजनीतिक शालीनता के खिलाफ है, इससे जनता के बीच अनावश्यक वैचारिक टकराव पैदा होने की आशंका है और सामाजिक शांति भंग हो सकती है.

डॉक्टर ने अपने शिकायत में कहा कि एक संसद सदस्य के लिए सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी करना गैर-जिम्मेदाराना है. कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे भाषण की अनुमति नहीं देता है जो किसी व्यक्ति की गरिमा और संविधान द्वारा उन्हें दिए गए उच्च पद के सम्मान को ठेस पहुंचाता हो. उन्होंने मांग की कि इसलिए, उपरोक्त घटना से जुड़े पूरे वीडियो, मीडिया रिपोर्ट और अन्य सबूत इकट्ठा करके सांसद ए. राजा के भाषण की पूरी जांच की जानी चाहिए.

सरकारी डॉक्टर राजा मणिकंदन ने कहा, "ए. राजा के भाषण ने वास्तव में मेरे जैसे लाखों प्रशंसकों को ठेस पहुंचाई है. मैंने जिला पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने भी याचिका को देखने और कार्रवाई करने की बात कही है. मुझे पूरा भरोसा है कि वह कार्रवाई करेंगे. यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं अदालत जाऊंगा."

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DMK MP A RAJA
मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ टिप्पणी
A RAJA FOR REMARKS ON CM VIJAY
डीएमके सांसद ए राजा
DEFAMATION COMPLAINT AGAINST VIJAY

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