तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 38 सरकारी कार्यालयों पर छापेमारी, करोड़ों जब्त
तलाशी के दौरान बिना हिसाब-किताब वाली नकदी और 1 करोड़ 18 लाख 14,608 रुपये के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब्त किए गए.
Published : August 28, 2026 at 12:02 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में विजिलेंस और एंटी-करप्शन निदेशालय ने राज्यभर में कई सरकारी दफ्तरों पर छापेमारी की. इस दौरान बिना हिसाब-किताब वाली नकदी और 1 करोड़ 18 लाख 14,608 रुपये के ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जब्त किए गए.
विजिलेंस और एंटी-करप्शन निदेशालय ने कल (27 अगस्त) को चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, त्रिची, अरियालुर, करूर, पुदुक्कोट्टई, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर, थेनी, डिंडीगुल, मदुरै, कोयंबटूर, सलेम, नीलगिरी, थूथुकुडी, तेनकासी और रामनाथपुरम सहित जिलों में 38 सरकारी कार्यालयों पर औचक छापेमारी की.
खास तौर पर अधिकारियों ने रजिस्ट्रार जनरल, तालुका कार्यालयों, क्षेत्रीय विकास कार्यालयों, नगर और नगर निगम कार्यालयों, बिजली विभाग और अन्य सरकारी विभागों के कार्यालयों में एक साथ निरीक्षण किया.
सरकारी कार्यालयों में छापेमारी
चेन्नई में गिंडी और पल्लावरम स्थित सरकारी मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के कार्यालय में तलाशी ली गई. इसी तरह तिरुपुर जिले में पल्लादम सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, तिरुवन्नामलाई में अरनी नगर पालिका कार्यालय, तिरुपत्तूर में मदनूर ब्लॉक विकास कार्यालय, कल्लाकुरिची में ऋषिवंथियम ब्लॉक विकास कार्यालय और तेनकासी में कडायानल्लूर ब्लॉक विकास कार्यालय में भी तलाशी ली गई.
इसके अलावा, भ्रष्टाचार-रोधी विभाग के अधिकारियों ने तिरुनेलवेली सब-रजिस्ट्रार कार्यालय और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सहायक निदेशक के कार्यालय सहित कई सरकारी कार्यालयों में छापेमारी की.
G-Pay में ज्यादा पैसे
छापे के दौरान अधिकारियों ने दफ़्तरों में कागजात, कैश और कैश ट्रांजैक्शन की जाँच की. इसमें पता चला कि अलग-अलग दफ़्तरों से 28 लाख 24 हज़ार 945 रुपये का बिना हिसाब-किताब वाला कैश और गूगल पे (G-Pay) के जरिए 89 लाख 89 हज़ार 663 रुपये के ट्रांजैक्शन मिले, यानी कुल मिलाकर एक करोड़ 18 लाख 14 हज़ार 608 रुपये का बिना हिसाब-किताब वाला पैसा मिला.
खास तौर पर चेन्नई के गिंडी में सरकारी मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के दफ़्तर में 31 लाख 52 हज़ार 661 रुपये, त्रिची में थेन्नूर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस दफ़्तर में 13 लाख 58 हजार रुपये और अरियालुर तालुक दफ़्तर में 7 लाख 24 हज़ार 500 रुपये के बड़े गूगल पे ट्रांजैक्शन का पता चला.
इसी तरह नीलगिरि पंचायत दफ़्तर से 6 लाख 85 हजार 900 रुपये और तिरुप्पुर कॉर्पोरेशन दफ़्तर से 1 लाख 92 हज़ार 300 रुपये कैश जब्त किया गया. एंटी-करप्शन ब्यूरो के अधिकारी उसी दिन मारे गए छापों में जब्त किए गए पैसे और पता चले ट्रांजैक्शन की जाँच कर रहे हैं.
संबंधित सरकारी दफ़्तरों में पैसे मिलने की वजह और बैकग्राउंड की भी जाँच की जा रही है. एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट की जारी आधिकारिक लिस्ट के मुताबिक, 38 सरकारी दफ़्तरों में हुई इस एक दिन की छापेमारी ने पूरे तमिलनाडु में हलचल मचा दी है.