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तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 38 सरकारी कार्यालयों पर छापेमारी, करोड़ों जब्त

तमिलनाडु में एंटी-करप्शन ब्यूरो ने 38 सरकारी कार्यालयों पर छापेमारी की ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु में विजिलेंस और एंटी-करप्शन निदेशालय ने राज्यभर में कई सरकारी दफ्तरों पर छापेमारी की. इस दौरान बिना हिसाब-किताब वाली नकदी और 1 करोड़ 18 लाख 14,608 रुपये के ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जब्त किए गए. विजिलेंस और एंटी-करप्शन निदेशालय ने कल (27 अगस्त) को चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, त्रिची, अरियालुर, करूर, पुदुक्कोट्टई, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर, थेनी, डिंडीगुल, मदुरै, कोयंबटूर, सलेम, नीलगिरी, थूथुकुडी, तेनकासी और रामनाथपुरम सहित जिलों में 38 सरकारी कार्यालयों पर औचक छापेमारी की. खास तौर पर अधिकारियों ने रजिस्ट्रार जनरल, तालुका कार्यालयों, क्षेत्रीय विकास कार्यालयों, नगर और नगर निगम कार्यालयों, बिजली विभाग और अन्य सरकारी विभागों के कार्यालयों में एक साथ निरीक्षण किया. सरकारी कार्यालयों में छापेमारी चेन्नई में गिंडी और पल्लावरम स्थित सरकारी मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के कार्यालय में तलाशी ली गई. इसी तरह तिरुपुर जिले में पल्लादम सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, तिरुवन्नामलाई में अरनी नगर पालिका कार्यालय, तिरुपत्तूर में मदनूर ब्लॉक विकास कार्यालय, कल्लाकुरिची में ऋषिवंथियम ब्लॉक विकास कार्यालय और तेनकासी में कडायानल्लूर ब्लॉक विकास कार्यालय में भी तलाशी ली गई. इसके अलावा, भ्रष्टाचार-रोधी विभाग के अधिकारियों ने तिरुनेलवेली सब-रजिस्ट्रार कार्यालय और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सहायक निदेशक के कार्यालय सहित कई सरकारी कार्यालयों में छापेमारी की.