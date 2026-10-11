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सीएम विजय ने पीएम मोदी से चेन्नई मेट्रो फेज-3 को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विजय के साथ रविवार को चेन्नई में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया. ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया, ताकि चेन्नई एयरपोर्ट-किलांबक्कम और पूनमल्ली-सुंगुवरचत्रम जैसे क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी का विस्तार हो सके.

मुख्यमंत्री विजय ने कोयंबटूर और मदुरै के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ होसुर से कर्नाटक के बोम्मासंद्रा (Bommasandra) के बीच एक अंतर-राज्यीय मेट्रो कनेक्टिविटी की जरूरत पर भी जोर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आईआईटी मद्रास में एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेते हुए, 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरी हुई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. उन्होंने पांच 'अमृत' रेलवे स्टेशनों—पलानी, नामक्कल, परमाकुडी, अंबासमुद्रम और वेल्लोर कैंटोनमेंट—का भी उद्घाटन किया, जिन्हें जनता के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विजय रविवार को चेन्नई मेट्रो में सफर करते हुए. (ANI) उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने पूनमल्ली से वडापलानी तक के हिस्से को कवर करने वाली मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2 का उद्घाटन करने और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा, "तमिलनाडु उद्योग, विज्ञान, शिक्षा, कला, साहित्य और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति में लगातार योगदान देता रहा है. हमारा विज़न यह है कि जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, तो इसका लाभ सीधे लोगों के जीवन में दिखना चाहिए." सीएम विजय ने कहा, "राज्य 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर रहा है और योजनाएं तैयार कर रहा है. इस विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, हम नवाचार, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे पर बहुत जोर दे रहे हैं." सीएम विजय ने 2026 के केंद्रीय बजट में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन परियोजना) की घोषणा की सराहना की और चेन्नई से कन्याकुमारी तथा चेन्नई से कोयंबटूर के लिए नए कॉरिडोर की मांग की. उन्होंने कई प्राथमिकता वाली सड़क परियोजनाओं की भी रूपरेखा तैयार की, जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को छह लेन का बनाना शामिल है.