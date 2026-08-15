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80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह: CM विजय ने चेन्नई में फहराया तिरंगा, पढ़ें पहला भाषण

80वें स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विशेष भाषण दिया.

Tamil Nadu CM Vijay speech at 80th Independence Day celebrations in Chennai
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 15 अगस्त, 2026 को चेन्नई में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 1:24 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शनिवार को चेन्नई में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा कि राज्य को रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचाना ही सच्ची स्वतंत्रता है. मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुए समारोह में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विशेष भाषण दिया.

सीएम विजय सुबह करीब 7:45 बजे अपने नीलंकरई घर से निकले और पुलिस मोटरसाइकिल जुलूस के साथ उन्हें फोर्ट तक ले गई. फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुए इस समारोह में मंत्रियों, नेताओं और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री विजय के पिता एसए चंद्रशेखर, मां शोभा और अभिनेत्री त्रिशा सबसे आगे की लाइन में बैठे थे. पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद, विजय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी.

मुख्यमंत्री विजय का भाषण
स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा, "जिस पल लोगों को यह एहसास होता है कि उन्हें गुलामी में जकड़ कर रखा गया है, उनके बीच एकता की भावना पैदा होती है. वे सामूहिक रूप से सोचने और एकजुट होने लगते हैं. ऐसी ही एकता में जाति और धर्म की दीवारें ढह जाती हैं, तथा भाषा और नस्ल के आधार पर बने विभाजन टूट जाते हैं. यही सच्ची स्वतंत्रता है."

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु को रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचाना, अपने आप में एक तरह की बहुत बड़ी आजादी है. मैं अपने तमिल भाइयों और तमिलनाडु के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया."

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक जीवन में कोई समझौता नहीं होता; जनता की सेवा सर्वोपरि है. TVK सरकार इसी फोकस के साथ काम करती है. इसी उद्देश्य के साथ, हम जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का इरादा रखते हैं, साथ ही केंद्र सरकार से प्रशासनिक सहयोग भी चाहते हैं."

उन्होंने कहा, "नीति के मामले में, टीवीके सरकार हमेशा उन फैसलों का विरोध करेगी जो राज्य के लिए अहितकर हैं. इस मामले में कोई मतभेद नहीं है. पहले शुरू की गई योजनाएं, जैसे 'अम्मा उनवगम' (अम्मा कैंटीन), बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं. पेरियार की जयंती पर 'नाश्ता योजना' का विस्तार किया जाएगा."

उन्होंने लोगों से कहा, "आप सभी ने अपने बड़े भाई, छोटे भाई या बेटे की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने वोट डाले और मुझे मुख्यमंत्री बनाया. लेकिन, यह सोचकर पीछे न हटें कि हमारा कर्तव्य वहीं खत्म होता है. इससे आगे, आपको सरकार और हमारे साथ दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए. आइए, हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें."

पुरस्कार विजेताओं का सम्मान
इसके बाद, मुख्यमंत्री विजय ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया: एम. कृष्णसामी को 'थगाइसल तमिझार' (विशिष्ट तमिलियन) पुरस्कार, डॉ. वी. मोहन को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पुरस्कार, और नौशीन बानू चांद को साहस और साहसिक कार्यों के लिए कल्पना चावला पुरस्कार मिला.

मुख्यमंत्री विजय ने उत्कृष्ट सेवा के लिए 15 पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित किया. उन्होंने अलग-अलग श्रेणियों में विजेताओं को भी मेडल प्रदान किए.

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