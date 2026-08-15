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80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह: CM विजय ने चेन्नई में फहराया तिरंगा, पढ़ें पहला भाषण

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 15 अगस्त, 2026 को चेन्नई में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. ( IANS )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शनिवार को चेन्नई में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा कि राज्य को रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचाना ही सच्ची स्वतंत्रता है. मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुए समारोह में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विशेष भाषण दिया.

सीएम विजय सुबह करीब 7:45 बजे अपने नीलंकरई घर से निकले और पुलिस मोटरसाइकिल जुलूस के साथ उन्हें फोर्ट तक ले गई. फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुए इस समारोह में मंत्रियों, नेताओं और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री विजय के पिता एसए चंद्रशेखर, मां शोभा और अभिनेत्री त्रिशा सबसे आगे की लाइन में बैठे थे. पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद, विजय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी.

मुख्यमंत्री विजय का भाषण

स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा, "जिस पल लोगों को यह एहसास होता है कि उन्हें गुलामी में जकड़ कर रखा गया है, उनके बीच एकता की भावना पैदा होती है. वे सामूहिक रूप से सोचने और एकजुट होने लगते हैं. ऐसी ही एकता में जाति और धर्म की दीवारें ढह जाती हैं, तथा भाषा और नस्ल के आधार पर बने विभाजन टूट जाते हैं. यही सच्ची स्वतंत्रता है."

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु को रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचाना, अपने आप में एक तरह की बहुत बड़ी आजादी है. मैं अपने तमिल भाइयों और तमिलनाडु के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया."

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक जीवन में कोई समझौता नहीं होता; जनता की सेवा सर्वोपरि है. TVK सरकार इसी फोकस के साथ काम करती है. इसी उद्देश्य के साथ, हम जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का इरादा रखते हैं, साथ ही केंद्र सरकार से प्रशासनिक सहयोग भी चाहते हैं."