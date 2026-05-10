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तमिलनाडु : 200 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री मिलेगी, सीएम विजय ने आदेश पर किए हस्ताक्षर

तमिलनाडु सीएम विजय ( ANI )

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद, टीवीके नेता सी. जोसेफ विजय ने 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम शुरू करने वाले अपने पहले आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए. यह स्कीम सिर्फ 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों पर लागू होगी. इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने और पूरे राज्य में एंटी-ड्रग ट्रैफिकिंग यूनिट्स के लिए कागजातों पर हस्ताक्षर किए. मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद यहां जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में अपने पहले भाषण में, विजय ने कहा कि "वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय" के लिए प्रतिबद्ध सरकार का एक नया दौर अब शुरू हुआ है.