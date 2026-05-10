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तमिलनाडु : 200 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री मिलेगी, सीएम विजय ने आदेश पर किए हस्ताक्षर

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि राज्य में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए सरकार का एक नया दौर शुरू हुआ है.

Tamil Nadu CM Vijay
तमिलनाडु सीएम विजय (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 1:29 PM IST

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चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद, टीवीके नेता सी. जोसेफ विजय ने 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम शुरू करने वाले अपने पहले आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए. यह स्कीम सिर्फ 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों पर लागू होगी.

इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने और पूरे राज्य में एंटी-ड्रग ट्रैफिकिंग यूनिट्स के लिए कागजातों पर हस्ताक्षर किए.

मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद यहां जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में अपने पहले भाषण में, विजय ने कहा कि "वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय" के लिए प्रतिबद्ध सरकार का एक नया दौर अब शुरू हुआ है.

उन्होंने कहा कि उनके अलावा कोई पावर सेंटर नहीं होगा और इस बात पर जोर दिया कि वे ही पावर के अकेले सेंटर होंगे. उन्होंने सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और लेफ्ट पार्टियों को धन्यवाद दिया.

उन्होंने खास तौर पर बच्चों को धन्यवाद दिया और कहा कि टीवीके उनकी वजह से जीती क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों को उनकी पार्टी को वोट देने के लिए मनाया.

बता दें कि सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह आज (10 मई) चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुआ. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय और नौ मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु के नये मुख्यमंत्री बने विजय, 9 मंत्रियों ने भी ली शपथ

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