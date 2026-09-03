'एक-एक सवाल का दूंगा जवाब, पर सुनते वक्त भाग न जाना', सीएम विजय ने विधानसभा में डीएमके को दी चुनौती
सीएम ने कहा कि डीएमके ने जितने भी आरोप लगाए हैं, वे बिंदुवार जवाब देंगे. पढ़ें पूरी खबर.
Published : September 3, 2026 at 6:20 PM IST
चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को विधानसभा में विपक्षी पार्टी डीएमके को चुनौती दी. उन्होंने पार्टी सदस्यों से कहा कि वे उनके आरोपों का विस्तार से जवाब सुनने के लिए सोमवार को सदन में मौजूद रहें, न कि वॉकआउट (सदन से बाहर जाना) करें. बहस के दौरान हस्तक्षेप करते हुए, मुख्यमंत्री ने स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर से अनुरोध किया कि वे डीएमके सदस्यों से पक्का वादा लें कि वे उनके भाषण के दौरान अपनी सीटों पर बने रहेंगे.
विस्तृत जवाब देने का भरोसा दिलाते हुए, विजय ने कहा कि वे मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए हर सवाल का स्पष्ट और बिंदुवार जवाब देंगे. यह बातचीत राज्य प्रशासन द्वारा कानून-व्यवस्था संभालने के तरीके पर हो रही तीखी बहस के बीच हुई, जिसमें विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सत्ताधारी टीवीके सरकार को घेरने की कोशिश की. मोर्चा संभालते हुए, उदयनिधि स्टालिन ने ड्रग्स के प्रसार को रोकने में पिछली डीएमके सरकार के कामकाज की टीवीके द्वारा की जा रही बार-बार की आलोचनाओं पर सवाल उठाए.
मौजूदा प्रशासनिक फैसलों की ओर इशारा करते हुए, डीएमके नेता ने तर्क दिया कि अगर पिछली सरकार की ड्रग्स नियंत्रण की कोशिशें वास्तव में बेअसर रही होतीं, तो मौजूदा सरकार उन दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रमोट नहीं करती जो डीएमके के कार्यकाल के दौरान उन्हीं विभागों के प्रमुख थे. उन्होंने खास तौर पर उन दो आईपीएस अधिकारियों का नाम लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पोक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण) के मामलों और अपराधों में बढ़ोतरी हुई है. साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार ने पीड़ितों की मदद और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष समितियां और मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) बनाई थीं.
ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के मामले में, उन्होंने सवाल उठाया कि पिछली डीएमके सरकार के समय काम करने वाले कुछ पुलिस अधिकारियों को मौजूदा टीवीके सरकार ने ऊंचे पदों पर क्यों प्रमोट किया, जबकि उनके पिछले काम को कथित तौर पर नाकाफी माना गया था. तुरंत ही, मुख्यमंत्री अपनी सीट से उठे और बोले, "माननीय स्पीकर, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी सवालों का साफ-साफ जवाब मैं सोमवार को दूंगा. भले ही मैं यहां न रहूं, मुझे जानकारी मिलती रहेगी कि कौन क्या सवाल पूछ रहा है. मैं हर बात का साफ जवाब दूंगा. आपके जरिए मेरी एक गुजारिश है - कोई भी उठकर भाग न जाए."
अपना भाषण जारी रखते हुए, उदयनिधि स्टालिन ने टीवीके सरकार पर कई आरोप लगाए, खासकर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों और छात्रों के विरोध को संभालने के तरीके को लेकर. उन्होंने मरीना बीच पर NEET-विरोधी प्रदर्शनों को दबाने और कथित राजनीतिक दखलंदाजी जैसे मुद्दों का जिक्र किया और कहा, "हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जवाब देंगे. लेकिन उन्होंने कहा कि वह सोमवार को जवाब देंगे और सदन से बाहर चले गए."
प्रशासन का बचाव करते हुए, लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन ने कानून-व्यवस्था संभालने के मामले में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली पिछली डीएमके सरकार की आलोचना की. उन्होंने खास तौर पर अपराध दर से जुड़े पॉलिसी नोट्स में पेश किए गए आंकड़ों पर सवाल उठाए, जैसे कि 2020 और 2021 के हत्या के आंकड़े. मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अपराध के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की थी और दावा किया कि मौजूदा प्रशासन घटनाओं की ज़्यादा पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित कर रहा है. जब विपक्ष के सदस्य विरोध में खड़े हुए तो सदन में हंगामा मच गया. इस पर अर्जुन ने टिप्पणी की, "विपक्ष सच सामने आने से डरता है." जिससे सदन में और अधिक शोर-शराबा हुआ.
स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर ने सदस्यों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया और स्कूल शिक्षा मंत्री एस. राजमोहन को जवाब देने के लिए आमंत्रित किया. डीएमके ने उन पर आरोप लगाया था कि वे विधानसभा में ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी टीवी डिबेट में हिस्सा ले रहे हों और उनकी राजनीतिक निष्ठा पर भी सवाल उठाए थे.यह मानते हुए कि वे पहले डीएमके का समर्थन करते हुए टीवी डिबेट में शामिल होते थे, राजमोहन ने कहा कि विधानसभा में मंत्री के तौर पर उनकी मौजूदा स्थिति टीवीके पार्टी के नेता विजय की वजह से संभव हो पाई है. उन्होंने आम लोगों को कामयाब बनाने का श्रेय विजय को दिया.
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