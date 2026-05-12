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तमिलनाडु में स्कूलों, मंदिरों और बस स्टैंड के पास शराब की दुकानें बंद करने का आदेश

तमिलनाडु के सीएम विजय के आदेश पर सार्वजनिक स्थानों के पास चल रही शराब की दुकानों की पहचान करने के लिए सर्वे किया गया.

Tamil Nadu CM Vijay Orders Closure of 717 Liquor Shop Near Schools, Temples and Bus Stands
तमिलनाडु में स्कूलों, मंदिरों और बस स्टैंड के पास शराब की दुकानें बंद करने का आदेश (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 3:58 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य भर में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों और बस स्टैंड के पास मौजूद TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. आदेश के अनुसार, तमिलनाडु में TASMAC (तमिलनाडु राज्य विपणन निगम) की कुल 717 शराब की दुकानों को दो हफ्ते के अंदर बंद किया जाएगा. यह कदम सोमवार को आई उन रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया है जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के पास मौजूद TASMAC आउटलेट्स को बंद करने पर विचार कर रही है.

तमिलनाडु सरकार के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों के पास चल रही शराब की दुकानों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत सर्वे किया गया था. निरीक्षण के बाद, अधिकारियों ने पाया कि 717 TASMAC रिटेल दुकानें धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में चल रही थीं.

हाल में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जीत के बाद तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने कांग्रेस, वाम दलों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और VCK के समर्थन से सरकार बनाई और 10 मई को सी. जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद, विजय ने अपने पहले फैसले में तीन फाइलों पर हस्ताक्षर किए. इनमें दो महीने में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली देना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए "सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स" बनाना और ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए पूरे राज्य में सख्त कदम उठाना शामिल था.

सरकारी आदेश
तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को शराब की दुकानों को बंद करने के संबंध मे एक सरकारी आदेश जारी किया. जिसमें कहा गया: "तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) अभी पूरे राज्य में 4,765 रिटेल शराब की दुकानें चला रहा है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास 500 मीटर के दायरे में मौजूद TASMAC की दुकानों की पहचान करने का निर्देश दिया था. सर्वे के बाद पता चला कि इन सार्वजनिक जगहों के पास 717 TASMAC रिटेल शराब की दुकानें चल रही थीं. लोगों की भलाई के लिए, मुख्यमंत्री ने अगले दो हफ्तों में पूजा की जगहों के पास 276 दुकानें, शिक्षण संस्थानों के पास 186 दुकानें और बस स्टैंड के पास 255 दुकानें बंद करने का आदेश दिया है."

यह भी पढ़ें- शराबबंदी करके शराब पीने वालों को नहीं रोका जा सकेगा: फारूक अब्दुल्ला

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