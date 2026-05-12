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तमिलनाडु में स्कूलों, मंदिरों और बस स्टैंड के पास शराब की दुकानें बंद करने का आदेश

तमिलनाडु में स्कूलों, मंदिरों और बस स्टैंड के पास शराब की दुकानें बंद करने का आदेश ( IANS )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य भर में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों और बस स्टैंड के पास मौजूद TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. आदेश के अनुसार, तमिलनाडु में TASMAC (तमिलनाडु राज्य विपणन निगम) की कुल 717 शराब की दुकानों को दो हफ्ते के अंदर बंद किया जाएगा. यह कदम सोमवार को आई उन रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया है जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के पास मौजूद TASMAC आउटलेट्स को बंद करने पर विचार कर रही है. तमिलनाडु सरकार के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों के पास चल रही शराब की दुकानों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत सर्वे किया गया था. निरीक्षण के बाद, अधिकारियों ने पाया कि 717 TASMAC रिटेल दुकानें धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में चल रही थीं. हाल में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जीत के बाद तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने कांग्रेस, वाम दलों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और VCK के समर्थन से सरकार बनाई और 10 मई को सी. जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.