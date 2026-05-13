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तमिलनाडु: विजय की टीवीके सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, समर्थन में पड़े 144 वोट

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ( ETV Bharat )

चेन्नई: नए चुने गए मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ सी जोसेफ विजय बुधवार को विधानसभा में 144 वोटों के साथ फ्लोर टेस्ट में आसानी से जीत गए. अपने सहयोगियों के साथ टीवीके के पास सदन में 120 विधायक थे. 22 विधायकों ने टीवीके के खिलाफ वोट किया, और पांच विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. हालांकि, डीएमके ने वॉकआउट किया जिससे वोटिंग के दौरान सदन की कुल संख्या कम हो गई. विजय का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या से पता चलता है कि एआईएडीएमके के बागियों के एक ग्रुप ने पार्टी व्हिप को नहीं माना और उसके खिलाफ वोट दिया. टीवीके ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया क्योंकि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम) और वीसीके के विधायकों ने पार्टी को सपोर्ट किया. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), जिसके दो विधायक हैं ने भी टीवीके सरकार को सपोर्ट दिया है. अम्मा मक्कल मुनेत्र कज़गम (AMMK) से निकाले गए विधायक कामराज ने भी असेंबली में टीवीके को सपोर्ट किया. उन्होंने कहा, 'मैंने कल तमिलगा वेत्री कजगम सरकार को सपोर्ट किया था, मैं आज भी इसे सपोर्ट करता हूँ, और मैं अगले पाँच साल तक इसे सपोर्ट करता रहूँगा. सीएम विजय पूरे राज्य की रक्षा कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि वह मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. मुझे यकीन है कि हमारे विजय मुझे भी बचाएंगे.' एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के पलानीस्वामी ने कहा कि सभी 47 विधायक टीवीके के खिलाफ वोट करेंगे, वहीं असेंबली में एडीएमके बनाम एडीएमके का मुकाबला देखने को मिला. पूर्व मंत्री और पार्टी विधायक एसपी वेलुमणि ने भी असेंबली की कार्यवाही के दौरान बात की, और एडप्पादी के. पलानीस्वामी के सपोर्टर्स ने उनका विरोध किया.