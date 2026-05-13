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तमिलनाडु: विजय की टीवीके सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, समर्थन में पड़े 144 वोट

विधानसभा में 22 विधायकों ने टीवीके के खिलाफ वोट किया और पांच विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.

TVK Vijay Govt passes Trust Vote
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 12:23 PM IST

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चेन्नई: नए चुने गए मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ सी जोसेफ विजय बुधवार को विधानसभा में 144 वोटों के साथ फ्लोर टेस्ट में आसानी से जीत गए. अपने सहयोगियों के साथ टीवीके के पास सदन में 120 विधायक थे. 22 विधायकों ने टीवीके के खिलाफ वोट किया, और पांच विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.

हालांकि, डीएमके ने वॉकआउट किया जिससे वोटिंग के दौरान सदन की कुल संख्या कम हो गई. विजय का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या से पता चलता है कि एआईएडीएमके के बागियों के एक ग्रुप ने पार्टी व्हिप को नहीं माना और उसके खिलाफ वोट दिया.

टीवीके ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया क्योंकि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम) और वीसीके के विधायकों ने पार्टी को सपोर्ट किया. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), जिसके दो विधायक हैं ने भी टीवीके सरकार को सपोर्ट दिया है. अम्मा मक्कल मुनेत्र कज़गम (AMMK) से निकाले गए विधायक कामराज ने भी असेंबली में टीवीके को सपोर्ट किया.

उन्होंने कहा, 'मैंने कल तमिलगा वेत्री कजगम सरकार को सपोर्ट किया था, मैं आज भी इसे सपोर्ट करता हूँ, और मैं अगले पाँच साल तक इसे सपोर्ट करता रहूँगा. सीएम विजय पूरे राज्य की रक्षा कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि वह मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. मुझे यकीन है कि हमारे विजय मुझे भी बचाएंगे.'

एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के पलानीस्वामी ने कहा कि सभी 47 विधायक टीवीके के खिलाफ वोट करेंगे, वहीं असेंबली में एडीएमके बनाम एडीएमके का मुकाबला देखने को मिला. पूर्व मंत्री और पार्टी विधायक एसपी वेलुमणि ने भी असेंबली की कार्यवाही के दौरान बात की, और एडप्पादी के. पलानीस्वामी के सपोर्टर्स ने उनका विरोध किया.

विधायकों को लुभाने की कोशिशों का आरोप लगाते हुए, पलानीस्वामी ने दावा किया कि पार्टी को जानकारी मिली है कि कुछ मेंबर्स को सरकार को सपोर्ट करने के बदले मिनिस्टर पोस्ट और बोर्ड चेयरमैन पोस्ट ऑफर किए जा रहे हैं. ईपीएस ने असेंबली में कहा, 'हम कोई दुश्मन पार्टी नहीं हैं, हम एक जिम्मेदार अपोज़िशन के तौर पर काम करना चाहते हैं.'

विजय के त्रिची ईस्ट से इस्तीफ़ा देने और पेरम्बूर सीट पर बने रहने के बाद टीवीके के पास असेंबली में 107 सीटें हैं. हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट के टीवीके लीडर श्रीनिवास सेतुपति को असेंबली कॉन्फिडेंस वोट में हिस्सा न लेने का निर्देश देने के बाद पार्टी के पास वोट करने के लिए 106 विधायक थे, क्योंकि डीएमके ने तिरुपत्तूर में चुनाव नतीजों को कोर्ट में चैलेंज किया था.

पार्टी को कांग्रेस (पांच सीटें) के साथ-साथ सीपीआई, सीपीआई(एम), वीसीके और आईयूएमएल से भी सपोर्ट मिला, जिनकी दो-दो सीटें हैं. एएमएमके के एक निकाले गए विधायक को जोड़ने पर गठबंधन की ताकत अभी 120 सीटों (श्रीनिवास सेतुपति को छोड़कर) पर है.

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के विधायकों ने वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया. विपक्ष के नेता, उदयनिधि स्टालिन ने टीवीके पर कांग्रेस समेत अपने सहयोगियों को छीनने का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा, 'हम असेंबली से वॉकआउट कर रहे हैं. एक बार जब हम वॉकआउट कर देंगे, तो आपको मेजोरिटी मिल जाएगी. इसके साथ अच्छे से राज करें. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी सरकार की शुरू की गई वेलफेयर स्कीमों का राजनीतिकरण न करें.' टीवीके ने चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रच दिया, क्योंकि तमिलनाडु ने डीएमके-एडीएमके की बाइनरी से आगे देखा.

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